Liverpool'da Jota korkusu!

Portekiz Milli Takımı'nda sakatlanan Jota, Liverpool kulübünde korkuya neden oldu. Golcü oyuncunun sahalara ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor.

Portekizli oyuncu Diogo Jota'nın, milli takımda sakatlanıp antrenman kaçırdığı haberiyle korkuya kapılan Liverpool kulübü; oyuncusunun takıma sağlıklı bir şekilde dönmesini umut ediyor.

24 yaşındaki forvet oyuncusu, Portekiz Milli Takımı'nın hazırlık maçında karşılaştığı Katar mücadelesinde sahaya çıkmadı. Jota'nın, salı günü oynanacak olan Lüksemburg müsabakasında da oynaması şüpheli görünüyor.

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Jota'nın sakatlığının devam etmesi halinde golcü oyuncuyu milli takım kadrosundan çıkaracak.

Ne söylendi?

Portekiz'in hocası Santos, gazetecier tarafından Jota'nın durumu sorulduğunda şu açıklamayı yaptı: "Jota, bugün bizimle antrenmana çıktı ama takımla birlikte çalışmadı çünkü fizyolojik olarak güçlenmesi lazım. Biraz daha zamana ihtiyacı var."

"Jota'nın oynama olasılığı çok az olacak. Onunla konuşacağım ve nasıl hissettiğine bakacağım."

"Eğer yedek kulübesinde olmasına engel bir durum yoksa bizimle olabilir. Aksi takdirde Jota'yı, riske etmek istemiyorum çünkü uzun süredir takımla beraber antrenman yapmıyor."

"Jota hakkındaki kararımı kısa süre içinde vereceğim. Eğer oynayamazsa, Liverpool'a geri dönecek."

Liverpool'un bir sonraki maçı ne zaman?

Kas sakatlığı bulunan Jota'nın, Portekiz Milli Takımı'nın ekim ayındaki maçlarında forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Liverpool ise İngiltere Premier Lig'inde deplasmanda Watford ile karşılaşacak. Portekizli futbolcu Jota'nın takımıyla birlikte sahaya çıkıp çıkamayacağı henüz bilinmiyor.

Jota, geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Liverpool formasından 21 maç uzak kalmıştı.

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