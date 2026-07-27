Liverpool, yaz transfer dönemine savunma hattının geleceğini inşa etmeyi hedefleyerek girdi; ancak hızla gelişen olaylar, krizin artık yarına değil, bugüne dair olduğunu ortaya koydu. Sakatlıklar, bazı temel oyuncuların ayrılışı ve yeni gelenlerin hazır olmayışı, teknik direktör Andoni Iraola'yı büyük bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktı ve tecrübeli bir stoperle anlaşmayı ertelenemez bir seçenek hâline getirdi.

Geçtiğimiz kasım ayında Katar'ın ev sahipliği yaptığı 17 Yaş Altı Dünya Kupası sırasında iki savunmacı Liverpool'un scout ekibinin dikkatini çekti ve kulüp, onlarla anlaşmayı hızla sonuçlandırmak için harekete geçmeye karar verdi.

Birkaç hafta içinde Liverpool, Senegalli Mor Talla Ndiaye ile Avusturyalı Ivianya Ndwikoy ikilisini kadrosuna katmak için toplam 3,5 milyon sterlin harcadı.

Bu adım, Liverpool'un dünya çapındaki yetenekler direktörü Matt Newberry'nin gözetiminde, takımın stoper mevkisindeki geleceğini güvence altına almayı amaçlayan uzun vadeli bir plan çerçevesinde geldi.

Ancak kulüp içinde hiç kimse, bu iki genç savunmacının yeni sezon hazırlık döneminin açılış maçının büyük bölümünde A takımın savunmasını yönetir durumda bulacağını beklemiyordu.

Gomez'in sakatlığı krizin boyutunu ortaya koydu

Joe Gomez sakatlandı ve Sunderland karşılaşmasını yalnızca sekiz dakika sonra terk etmek zorunda kaldı; Jarell Quansah'ın yerine Jeremie Frimpong... hem Jeremie Jaquet hem de Giovanni Leoni oynamaya hazır değildi. Bu durum, takımın stoper mevkisinde yaşadığı sayısal eksikliği açıkça gözler önüne serdi.

Genç yeteneklere yapılan yatırım, kulübün geleceği için önemli bir dayanak oluştursa da takımın mevcut ihtiyaçları anlık çözümler gerektiriyor.

Yeni teknik direktör Andoni Iraola, daha Gomez'in sakatlığından önce dahi kadrosunun savunma hattında "ağır bir sayısal eksiklik" yaşadığını kabul etmişti.

Gomez, Liverpool'un pazar günü Chicago şehrinde yaptığı antrenmana katılmadı ve kulübün bu hafta içinde sakatlığın niteliği ve ciddiyeti hakkında bir güncelleme yapması bekleniyor.

Joe Gomez, takımın mevcut oyuncuları arasında en kıdemlisi olsa da Liverpool'daki kariyeri sakatlıklardan büyük ölçüde etkilendi.

"Transfermarkt" sitesine göre, İngiliz savunmacı 2015 yılında Charlton'dan Liverpool'a katıldığından bu yana 225 maç kaçırdı; bu, geçtiğimiz yıllar boyunca yaşadığı sıkıntının boyutunu yansıtan bir rakam.

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Van Dijk tek başına mücadele ediyor

Şu an itibarıyla Virgil van Dijk, A takımda fiziksel olarak hazır tek stoper konumunda.

Liverpool kaptanı 35 yaşında olmasına ve geçen sezon Premier Lig maçlarının tüm dakikalarında forma giymesine rağmen, altın yıllarında kendisini öne çıkaran fiziksel seviyeleri artık sunamıyor.

Ayrıca Gomez gibi Van Dijk'in de sözleşmesi "Anfield"da son yılına giriyor; bu da ikilinin gelecek sezon sonunda ayrılma ihtimalinin kapısını aralıyor.

Liverpool yetkilileri, 21 yaşındaki Jeremie Jaquet ile 19 yaşındaki Giovanni Leoni'yi bu mevkide kulübün geleceği olarak görüyor.

Bu nedenle kulüp, Fransa ve İtalya'nın en dikkat çekici yükselen savunma yetenekleri oldukları düşünülen Jaquet için 60 milyon sterlin, Leoni için 26 milyon sterlin yatırım yaptıktan sonra, Ibrahima Konaté'nin bonservissiz olarak Real Madrid'e gidişine engel olmadı.

Jaquet'nin pazar günü Leeds United karşısında Liverpool forması altında ilk maçına çıkması beklenirken, kulüp ikiliye seviyelerini geliştirmeleri ve tüm potansiyellerine ulaşmaları için yeterli zamanı tanıyor.

Ancak mevcut gerçeklik, tıpkı Ndiaye ve Ndwikoy gibi onların da kariyerlerinin henüz başında olduklarını ve daha fazla zamana ve tecrübeye ihtiyaç duyduklarını gösteriyor.

Transfer piyasasında karmaşık hesaplar

Liverpool'un Wrexham ile karşılaşmaya hazırlandığı New York şehrinden "BBC Sport" ağına yaptığı açıklamalarda kulüp efsanesi Robbie Fowler, takımın acilen savunma takviyelerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Fowler şunları söyledi: "Oyunculara ihtiyacımız var, bu tamamen açık bir gerçek. Joe Gomez için çok üzülüyorum, sakatlıklar yüzünden çok çekti ve bu, takımın yeni bir stoperle anlaşmaya ihtiyacı olmadığını kanıtlaması için gerçek bir fırsattı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Jaquet ve Leoni ile anlaşmak için büyük paralar harcadık, ancak Joe Gomez ve Virgil van Dijk gibi tecrübeli oyuncuların onların yanında bulunması, gelişimlerinde önemli bir etken olurdu."

Konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu genç oyuncuların en iyi versiyonunu şu an göremeyeceğiz, bu yüzden takımın tecrübeye ihtiyacı var. Teknik direktör de oyunculara ihtiyaç duyduğunu açıkça ilan etti ve yeni bir stoperle anlaşmanın kulübün öncelikleri arasında olması beni şaşırtmaz."

Liverpool'un geçtiğimiz yaz Marc Guehi'yi kadrosuna katmadaki başarısızlığı, mevcut kriz karşısında daha da fazla soru işareti doğuruyor.

Kulüp, geçtiğimiz temmuz ayında 35 milyon sterlin karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olan Jarell Quansah için bir geri satın alma maddesine sahip olsa da şu an için onu geri getirmeye yönelik herhangi bir plan bulunmuyor.

Kulübe yakın kaynaklar, Paris Saint-Germain'in satışı için 100 milyon sterlinden fazla talep ettiği Bradley Barcola ile yapılması muhtemel anlaşmanın, Liverpool'un transfer döneminde ek transferler gerçekleştirme kabiliyetini sınırlayacağını doğruluyor.

Ayrıca Jaquet ve Victor Munoz ile anlaşmanın değeri 94,5 milyon sterline ulaştı ve bu yaz büyük satışların olmaması nedeniyle kulübün, geçtiğimiz yaz 450 milyon sterline varan rekor harcamasını tekrarlaması beklenmiyor.

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Umut vadeden bir gelecek, çözüm bekleyen bir bugün

Liverpool forması altında 183 gole imza atan Robbie Fowler, dengeli bir kadroya sahip olmanın başarının sırlarından biri olduğunu vurguladı.

Fowler şöyle konuştu: "Son on yıl içinde Liverpool'a baktığınızda, ilk on birin son derece güçlü olduğunu görürsünüz, ancak tartışma her zaman yedek kulübesinin derinliği etrafında dönerdi. Dengeli bir kadro kurmanın önemine tamamen inanıyorum; çünkü bu, takım içindeki rekabetçi ruhu korur ve her oyuncuya yerinin garanti olmadığını fark ettirir."

Kulüp efsanesi Phil Neal'ı örnek göstererek şöyle dedi: "O dönemde oyuncular sakatlanmaktan korkardı; çünkü yerlerine geçen kişinin, geri dönmeleri için onlara fırsat bırakmayabileceğini bilirlerdi. Bu zihniyet gereklidir ve takım içindeki performans standartlarını yükseltmede doğrudan bir etkisi vardır."

Liverpool, geçen yaz ile Ocak 2026 arasında, o dönemde yaşları 20'yi geçmeyen beş stoperle anlaştı: Giovanni Leoni, Mor Talla Ndiaye, Ivianya Ndwikoy, Noah Adekoya ve Jeremie Jaquet.

Ndwikoy'un, Sunderland karşısında sergilediği dikkat çekici seviyeye rağmen, henüz Birleşik Krallık'ta çalışma izni alma şartlarını yerine getiremediği için bu sezon kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Liverpool yönetimi, stoper mevkisinin uzun vadeli geleceği konusunda endişeli görünmüyor; ancak mevcut gerçeklik, takımın tecrübe unsurunda belirgin bir eksiklik yaşadığını doğruluyor. Bu, "Liverpool" yeni sezonda güçlü bir şekilde mücadele etmek istiyorsa acil müdahale gerektiren bir açık.