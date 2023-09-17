Liverpool yıldızı Szoboszlai, Jürgen Klopp'un kaybederken kazandıran devre arası konuşmasını açıkladı

Dominik Szoboszlai, Jürgen Klopp'un devre arasında yaptığı konuşmanın geriye düştükleri Wolverhampton maçını kazanmalarını sağladığını açıkladı.

Liverpool devre arasına 1-0 geride girdi

Klopp öğrencilerini ateşledi

Kırmızılar maçı 3-1 kazandı

NE OLDU? Liverpool, Premier Lig'de Wolverhampton deplasmanında çıktığı maçın ilk yarısını 1-0 mağlup kapattı. Ancak Kırmızılar ikinci yarıda ilk yarıdan bir hayli farklıydı ve maçı geri çevirerek 3-1 kazandılar. Dominik Szoboszlai, Jürgen Klopp'un devre arasında yaptığı konuşmanın etkili olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Kulübün resmi internet sitesine konuşan Szoboszlai şunları söyledi: "Devre arasında menajerimiz bize tutkudan, ikinci yarıda neye ihtiyacımız olduğundan, çalışmamızdan ve oyuna neler koymamız gerektiğinden bahsetti. Sanırım dizilişi değiştirdik, sonra herkes sahaya çıkıp işini yaptı ve maçı çevirdik. 1-0 geride olmasaydık muhtemelen daha güzel olurdu. Ama böyle kazanmayı seviyorsak böyle kazanalım, günün sonunda kazanan biz olalım!"

BÜYÜK RESİM: Karşılaşmanın ardından konuşan Jürgen Klopp da Liverpool'un ilk yarıda kötü olduğunu kabul etti. Liverpool'u ateşleyen ilk gol Cody Gakpo'dan geldi. Diğer gollere ise Andrew Robertson ile Hugo Bueno adını yazdırdı.

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SIRADA NE VAR? Liverpool, 21 Eylül'de Avrupa Ligi'nde LASK ile karşı karşıya gelecek.