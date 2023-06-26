Liverpool, Victor Osimhen'i PSG ile Manchester United'ın yarışından çekip almak istiyor

İdil Erin Tetik
20230604 Victor Osimhen(C)Getty Images
V. OsimhenLiverpoolTransfersNapoliPSG

Liverpool, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen için Paris Saint-Germain ve Manchester United ile birlikte transfer yarışına girdi.

  • Liverpool, Osimhen için devrede
  • Napoli yüksek bonservis bedeli istiyor
  • Oyuncuya yeni sözleşme teklif edilecek

NE OLDU? Kırmızılar, Napoli ile bu sezon Serie A şampiyonluğu yaşayan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen son kulüp. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, kaliteli bir takviye arayan Jürgen Klopp, Nijeryalı oyuncuyla görüşecek.

BÜYÜK RESİM: PSG, Osimhen için geçtiğimiz günlerde 100 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Ligue 1 devinden iki katını talep etti.

DAHA FAZLASI: PSG bu yaz Kylian Mbappe'yi satarsa Napoli'nin yıldızını alabilir. Yalnız Liverpool ve Paris Saint-Germain değil aynı zamanda Manchester United da Victor Osimhen için transfer yarışında.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Jurgen Klopp Liverpool 2022-23Getty Images

Luis Campos PSGGetty

Aurelio De Laurentiis Napoli chairman 2023Getty Images

Editörün Seçtikleri