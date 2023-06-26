Liverpool, Victor Osimhen'i PSG ile Manchester United'ın yarışından çekip almak istiyor

Liverpool, Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen için Paris Saint-Germain ve Manchester United ile birlikte transfer yarışına girdi.

Liverpool, Osimhen için devrede

Napoli yüksek bonservis bedeli istiyor

Oyuncuya yeni sözleşme teklif edilecek

NE OLDU? Kırmızılar, Napoli ile bu sezon Serie A şampiyonluğu yaşayan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen son kulüp. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, kaliteli bir takviye arayan Jürgen Klopp, Nijeryalı oyuncuyla görüşecek.

BÜYÜK RESİM: PSG, Osimhen için geçtiğimiz günlerde 100 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Ligue 1 devinden iki katını talep etti.

DAHA FAZLASI: PSG bu yaz Kylian Mbappe'yi satarsa Napoli'nin yıldızını alabilir. Yalnız Liverpool ve Paris Saint-Germain değil aynı zamanda Manchester United da Victor Osimhen için transfer yarışında.

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