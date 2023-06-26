Liverpool, Victor Osimhen'i PSG ile Manchester United'ın yarışından çekip almak istiyor

- Liverpool, Osimhen için devrede
- Napoli yüksek bonservis bedeli istiyor
- Oyuncuya yeni sözleşme teklif edilecek
NE OLDU? Kırmızılar, Napoli ile bu sezon Serie A şampiyonluğu yaşayan Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen son kulüp. La Gazetta dello Sport'un haberine göre, kaliteli bir takviye arayan Jürgen Klopp, Nijeryalı oyuncuyla görüşecek.
BÜYÜK RESİM: PSG, Osimhen için geçtiğimiz günlerde 100 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Ligue 1 devinden iki katını talep etti.
DAHA FAZLASI: PSG bu yaz Kylian Mbappe'yi satarsa Napoli'nin yıldızını alabilir. Yalnız Liverpool ve Paris Saint-Germain değil aynı zamanda Manchester United da Victor Osimhen için transfer yarışında.
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