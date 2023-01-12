Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda en öne çıkan oyuncusu olan Sofyan Amrabat'ın kariyerindeki bir sonraki durak La Liga olabilir.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Dünya Kupası'nın yıldızı Sofyan Amrabat, dünyaca ünlü çok sayıda kulüpten teklif almasına rağmen önceliğini Atletico Madrid olarak belirledi.

Liverpool ve Tottenham gibi kulüplerden de ilgi gören Faslı oyuncu bu tekliflere rağmen önceliğini İspanyol kulübü olarak seçti ve bu durumu menajerine iletti.

Fiorentina her ne kadar başarılı orta saha oyuncusunu satmak istemese de tekliflerin 50 milyon euro civarına gelmesi halinde kabul edilmesi bekleniyor.

Felix gitti, De Paul de gidebilir

Footmercato'da yer alan habere göre Joao Felix'i Chelsea'ye kiralayan Atletico Madrid, Rodrigo De Paul'un de takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurup, yeniden yapılanmaya doğru gidiyor.

Diego Simeone'nin takımının hem bonservis hem de maaş konusunda Premier Lig takımlarının seviyesine çıkıp çıkamayacağı henüz netleşmese de Amrabat kariyerini Arjantinli teknik direktörün takımında sürdürmeye sıcak bakıyor.

Takımıyla olan kontratı Haziran 2024'te sona erecek Amrabat'ın sözleşmesinde bir yıllık da uzatma seçeneği bulunuyor.