Premier Lig'in eski golcüsü, yaptığı bazı hataların bedelini ağır ödüyor.

NE OLDU? Şu anda Burnley'de yardımcı antrenör olan 43 yaşındaki eski yıldız, kariyerinin başında aldığı bazı kötü tavsiyeler nedeniyle mali durumunun darmadağın olduğunu söyledi.

Ve sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra, iflas ilan etmek zorunda kaldığını açıkladı.

İflasının kumar veya bağımlılık gibi bir nedenden dolayı kaynaklanmadığını söyleyen Bellamy, genç futbolculara çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

NE DEDİLER: Daily Mail'e konuşan Bellamy, "Sahip olduğum her şey elimden alındı. Yanlış insanlardan tavsiyeler aldığınızda, işler iyi gitmez.

"Bazı insanların muhtemelen tüm paramı içki, kumar veya uyuşturucuya harcadığımı düşüneceğini biliyorum, ama bunu yapmadım.

"Benden haber alınamayacak durumlara geldim, ama en sonunda bazı şeylerin üstesinden geldim.

"Küçüklüğümden beri uyuşturucuya hiç dokunmadım. Kumar oynamam, hiç kumar oynamadım.

"Bana hiç mantıklı gelmiyor. Ama ne yazık ki insanlar üzerine kumar oynadım.

"Her şeyin bizim için yapıldığı bir futbolcu neslinde büyüdüm. Her şey hesap ediliyordu.

"Nerede olursam olayım, kulüp benim için her şeyi yaptı. Bence bu yanlış. Bu sizi çok savunmasız yapıyor.

"Oyuncuların sorumluluklar alması çok önemli, çünkü bir gün kulüpten ayrılacaksınız ve sizin arkanızda kimse durmayacak.

"Kariyerini bitireceksin ve gençliğin kalmayacak. Paranı kim ödeyecek? Hayatta kalmayı öğrenmek zorunda kalacaksın. Gerçek dünyada yaşamak zorunda kalacaksın" diyerek çok önemli açıklamalar yaptı.

BÜYÜK RESİM: Bellamy, iki sezon boyunca Liverpool'da oynarken 2009 ile 2012 yılları arasında Manchester City formasını giydi.

Aynı zamanda Galler Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptı ve 1998'den 2013 yılına kadar 78 uluslararası maçta oynama şansı yakaladı.

BİR FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Bellamy, yaptığı bazı hatalar nedeniyle şu anda bir ev veya bir arabaya sahip değil.

Premier Lig'in önemli kulüplerinde oynayan ve geçmişte iyi paralar kazanan Galli oyuncunun, yaklaşık 1 buçuk milyon Euro borcu da cabası...