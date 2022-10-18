Kader; İngiliz oyuncu ve İskoç menajer için ağlarını uzun süre önce ördü.

Trent Alexander-Arnold, Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'a 'büyükbaba' diyebilirdi.

Arnold, Premier Lig'de Jurgen Klopp'un ekibinde fırtınalar estirmeden önce Sir Alex, İngiliz oyuncunun anneannesi Doreen Carling ile çıkıyordu.

İskoç menajer, emekliliğinden kısa bir süre sonra 2013'te yayımlanan otobiyografisinde bu durumu dile getirdi.

Ne söylendi?

Ferguson, Doreen'in ilk, uzun süreli kız arkadaşı olduğunu ve Glasgow'dayken yaklaşık 18 ay çıktıklarını söyledi.

Ancak onların ilişkisi, tıpkı bütün ilk aşkların büyük bir bölümü gibi bitip tükenmeye mahkumdu.

İlişkileri bittikten sonra Doreen, New York'a taşındı ve daha sonra evlendi...

Ve Fergie ile tekrar bir araya gelme umudunu sona erdirdi.

Bu durum, aslında Alexander-Arnold'un İngiltere'ye gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri için de futbol oynayabileceği anlamına geliyordu.

Fakat garip bir şekilde, rakipleri United'la olan aile bağları burada bitmiyor.

Annesinin kuzenlerinden biri olan John Alexander, 2010-2017 yılları arasında Kırmızı Şeytanlar'ın kulüp sekreteri olarak görev yaptı.

Ancak İngiliz bek, Manchester'daki akrabasını takip etmek yerine Liverpool'da kalmayı tercih etti.

Arnold, Ferguson'a ne söyledi?

Sir Alex, ona United'a gelmek isteyip istemediğini sordu. New York Times'a göre, Alexander-Arnold'un cevabı netti:

"Annem, otoyollarda araba kullanamaz."

United'ın eski altyapı yöneticisi Brian McClair ise şunları söyledi:

"Amcası United'ın sekreteri olmasına rağmen, onu alamayacağımızı biliyorduk. Onu asla alamayacaktık.

"Kız kardeşi ve ailenin tamamı Liverpool taraftarıydı, o da Liverpool'u terk etmeyecekti."

24 yaşındaki oyuncu, yaptığı seçimde haklı çıktı; Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Ve çocukluk kulübü için 200'den fazla maça çıkarak daha şimdiden adını Kırmızılar'ın tarihine yazdırdı.