Vitor Pereira rotasyonlu kadro kullanmayı seviyor: Fenerbahçe'de eleştirilmişti, Corinthians'ta başarılı oldu

Vitor Pereira, Paulista Championship yarı finalinde São Paulo tarafından elendiğinden beri, Corinthians kadrosunda rotasyon yapmaya başladı.

Vítor Pereira tarafından kullanılan strateji, kadroyu döndürmenin ve tüm oyunculara fırsat vermenin yanı sıra oyuncuları maçlar için daha iyi fiziksel kondisyonda tutmayı amaçlıyor.

Brezilya ekibinin artık tanımlanmış bir başlangıç kadrosu yok.

Şu ana kadar rotasyon uygulanan on maç oldu. Takım bu periyotta oynanan üç farklı turnuvada 30 puanın 20'sini toplamayı başardı: Libertadores, Brasileirão ve Copa do Brasil.

Vítor Pereira'nın yaptığı değişikliklerle Corinthians'ın altı galibiyeti, iki beraberliği ve iki mağlubiyeti var. Alınan iyi sonuçlarla beraber Corinthians, Brezilya Kupası'nda bir üst tura yükselirken Brezilya Championship'te ve Libertadores grubuna liderlik ediyor.

Rotasyon o kadar büyük ki, bu on maçta Portekizli teknik direktör 30 oyuncu kullandı. Bu karşılaşmalarda sadece bir oyuncu, Du Queiroz hepsinde yer aldı. Orta saha oyuncusu yedi kez 11 başladı ve üç kez yedek kulübesinden oyuna girdi.

Fenerbahçe'deki rotasyon

Vitor Pereira, ikinci Fenerbahçe dönemine iyi bir baaşlangıç yapsa da sonrasında istenilen sonuçların alınmaması ve kadrodaki birtakım problemler nedeniyle görevden alınmıştı.

Görevde kaldığı süre boyunca bir türlü ilk 11'ini oturtamayan Pereira bu konuda sıkça eleştirilmişti. Bu durum istatistiklere de yansımıştı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde üst üste hiçbir maça aynı 11 oyuncu ile başlamadı.

Vitor Pereira, Fenerbahçe kadrosunun genişliği ve 3 kulvardaki mücadeleyi düşünmüş olabilir.

22. resmi maçına çıkıyor Fenerbahçe.

Mesut - Rossi - Serdar ilk kez birlikte başlıyor.

22 maçta 18 farklı ön üçlü denemiş olacak Fenerbahçe. pic.twitter.com/XXfJjfSMIA — Barış Gerçeker (@barisgrckr) December 13, 2021

Ön alanda ise Portekizli teknik direktör oldukça farklı kombinasyonlar denemişti. Barış Gerçeker'in verilerine göre; Fenerbahçe bu süreçte çıktığı 22 resmi maçta tam 18 farklı üç hücum oyuncusu denemişti.

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