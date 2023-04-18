Yeniden üstün performansına kavuşan Mısırlı yıldız, rekora doymuyor.

NE OLDU? Mohamed Salah, Liverpool'un Elland Road'da Leeds United'ı 6-1 yendiği ve beş maç süren galibiyet hasretine son verdiği maçta iki gol attı.

İlk golü 39. dakikada ceza sahasının kenarından geldi ve sol ayağıyla yaptığı vuruşu, üst köşeden ağlarla buluştu.

Bu gol; Premier Lig ve Liverpool'un efsane forveti Robbie Fowler'ın 16 yıl boyunca elinde tuttuğu rekoru kaybettiği anlamına geliyordu.

Salah, sol ayağıyla Premier Lig'deki 106. golünü atarken Premier Lig'de sol ayağıyla en çok gol atan futbolcu oldu.

Daha sonra Cody Gakpo'nun 64. dakikada yaptığı ikramı da geri çevirmedi ve mücadeleyi iki golle tamamladı.

BÜYÜK RESİM: Salah, mevcut oyuncular açısından en yakın rakibinin - Manchester City'den Riyad Mahrez - önünde bulunuyor, Cezayirli yıldız şu ana kadar Premier Lig'de sol ayağıyla 65 gole kaydetti.

İlk 10'daki diğer oyuncular ise artık Premier Lig'de oynamıyor.

BİLİYOR MUSUN? Salah, bu sezon Premier Lig'de rekorlarla dolu bir seriye imza attı. Liverpool tarihinin en iyi Premier Lig golcüsü oldu ve Fowler'ın 128 gollük rekorunu da kırdı.

Ve Mart ayında, Kırmızılar adına Manchester United'a karşı üst üste altı maçta gol atan ilk oyuncusu olmayı da başardı.

Manchester City ile oynadıkları maçta, Michael Owen'ın 55 gollük rekorunu da kırarak Premier Lig tarihinde Liverpool'un deplasmanda en çok gol atan oyuncusu oldu.

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SIRADA NE VAR? Jurgen Klopp'un ekibi, Premier Lig'de ilk dörde girmeyi amaçlarken Cumartesi günü Lig fikstüründe Nottingham Forest'ı konuk edecekler.

Salah ise yeni bir rekorun sahibi olmayı arzulayacak.