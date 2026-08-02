Inter Milan, orta saha oyuncusu Curtis Jones'u bu yaz transfer döneminde kadrosundan ayırması için Liverpool'u ikna etmek amacıyla büyük bir mali teklif sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesine göre Inter Milan, İngiliz oyuncunun hizmetlerini elde etmek için 30 milyon sterlin ödemeye hazır.

Gazete, Liverpool'un İtalyan kulübünün teklifini reddettiğini ve Jones'u bu meblağa bırakmama tutumunda ısrar ettiğini, oyuncunun bundan daha fazlasını hak ettiğini düşündüğünü belirtti.

Son sezonlarda Anfield'daki merkezi rolü azalmasına rağmen Curtis Jones, başta Inter Milan olmak üzere bazı diğer kulüpler tarafından hâlâ yoğun bir şekilde talep edilen bir oyuncu.

Jones, Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmeli olup, kendisini birkaç aydır takip eden Inter Milan yönetiminin beğenisini kazanıyor.

Mevcut teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, Jones'un hizmetlerinden vazgeçme ihtimalini dışlamadı, ancak ayrılığını düşünmeden önce beklentilerine daha yakın bir teklif bekliyor.