Goal.com
Canlı
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Çeviri:

Liverpool'un yıkıntıları üzerinde... Haaland olağanüstü bir başarıya imza attı

M.City - Liverpool
M.City
Liverpool
FA Kupası
E. Haaland
İngiltere
Norveç

City'nin yıldızı yeniden parlıyor

Norveçli yıldız Erling Haaland, Cumartesi akşamı Manchester City'nin Liverpool'a karşı aldığı büyük galibiyette, takım üzerindeki önemli etkisini bir kez daha kanıtladı.

City, İngiltere Kupası çeyrek finalinde Arne Slot'un takımını 4-0 mağlup ederek, Liverpool'un acısını yeni bir felaket gecesiyle daha artırdı.

City, bugün Haaland'ın "hat-trick"i ve Antoine Semenyo'nun golüyle dört gol attı.

Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
M.City crest
M.City
MCI

Futbol istatistikleri konusunda uzman Opta ağı, Haaland'ın tüm büyük liglerin yıldızları arasında olağanüstü bir rekora imza attığını belirtti.

Ağ, "Temmuz 2022'de Manchester City ile ilk kez sahneye çıktığından bu yana, Erling Haaland tüm turnuvalarda 12 hat-trick kaydetti" dedi.

Ağ, Norveçli yıldızın Avrupa'nın beş büyük ligindeki oyuncular arasında en çok hat-trick kaydeden oyuncu olduğunu da ekledi.

Opta, Haaland'ın bugün, şu ana kadar 11 hat-trick'e sahip olan İngiltere milli takım kaptanı ve Bayern Münih forveti Harry Kane ile olan eşitliği bozduğunu belirtti.


