Vinicius Junior'ın geleceği, Real Madrid ile sözleşme yenileme müzakerelerinin çıkmaza girmesinin gölgesinde transfer piyasasında tartışma yaratmaya devam ediyor.

Brezilyalı milli oyuncunun Real Madrid ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor; ancak sözleşme yenileme görüşmeleri şimdiye kadar somut bir ilerleme kaydetmedi.

Gazeteci Ben Jacobs'a göre, Brezilyalı yıldızın önündeki seçeneklerin şu ana kadar sınırlı görünmesine rağmen, Vinicius'un adı Premier Lig'in büyük kulüplerinin kulislerinde dolaşmaya başladı.

Ben Jacobs, Vinicius Junior'ın temsilcilerinin, Real Madrid'in kanat oyuncusunun adını mevcut yaz transfer döneminde olası bir seçenek olarak Liverpool'a sunduğunu ortaya koydu. Buna rağmen Liverpool, oyuncuyu kadrosuna katmak için herhangi bir ciddi veya doğrudan müzakere başlatmadı; zira Liverpool şu anda sağ kanat mevkisini güçlendirmeye odaklanmış durumda.

Jacobs, Vinicius'un bu yaz Real Madrid'den ayrılmaya karar vermesi hâlinde, diğer kulüplerden gerçek bir ilgi bulunmaması nedeniyle Arsenal'ın şimdiye kadar bu transferle ilgilenen tek adres olarak kaldığına dikkat çekti.

Arsenal'ın, Real Madrid içindeki karmaşıklıklar nedeniyle bu dosyaya temkinli yaklaştığını, ancak oyuncu ve temsilcileri tarafından olumlu sinyaller alması hâlinde müzakerelerin kapısını açmaya hazır olduğunu belirtti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Aynı zamanda Suudi Ligi hâlâ Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmayı hayal ediyor. Oyuncunun transfere isteklilik göstermesi hâlinde Al Ahli'nin en yakın adres olacağı düşünülüyor; nitekim geçen yıl kendisine beş yıllık ve 1 milyar euro değerinde bir teklif sunulmuştu."