Liverpool'un tavrı bekleniyor: Brighton, resmi teklifle Barcelona'nın kapısını çaldı

İsveçli kanat oyuncusu Roney Bardji'nin geleceği, yaz transfer döneminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte kızışıyor. İngiliz kulübü Brighton, Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi bir teklif sundu. Ancak bu transfer, artık Gambiyalı yıldız Yankuba Minteh'in Liverpool'a gitmesine bağlı hale geldi. Katalan kulübü ise gelecekte oyuncuyu geri alabilmeyi garantilemek için sözleşmeye geri satın alma maddesi eklemekte ısrar ediyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, geçen sezon yeterli fırsat bulamayan ve sağ kanat mevkiinde genç yıldız Lamine Yamal'ın çetin rekabetinden etkilenerek yalnızca 871 dakika sahada kalan İsveçliyi kadrosuna katmak isteyen kulüpler listesinin başında Brighton geliyor.

Şartlı bir transfer

Brighton resmi bir teklif sunmuş olsa da, transferin tamamlanması Minteh'in Liverpool'a gitmesinden ibaret olan kilit bir gelişmeye bağlı kalmayı sürdürüyor. Liverpool, Gambiyalı kanat oyuncusunu yakından takip ediyor ve ayrılması halinde İngiliz kulübü, İsveçli oyuncunun transferini bitirmek için ciddi girişimlerine derhal başlayacak.

Brighton, Bardji'nin imzasını almak için durumu takip etmeye ilgi gösteren birçok Avrupa kulübüyle rekabet ediyor, ancak İngiltere'nin güney sahilindeki kulüp müzakerelerde şimdiye dek en ciddi taraf olmayı sürdürüyor.

Bardji ayrılma gerekliliğine ikna oldu

Durum son haftalarda, özellikle İngiliz Anthony Gordon'ın Barcelona kadrosuna katılmasının ardından daha da gerginleşti. Bu gelişme, teknik direktör Hansi Flick'in elindeki hücum seçeneklerini artırdı ve sözleşmesi Haziran 2029'a kadar uzanan Bardji'yi, kendini kanıtlamak ve düzenli oynama süresi elde etmek için bir kiralık transfere şiddetle ihtiyaç duyduğuna ikna etti.

İsveçli oyuncu, kariyerini geliştirme ve en üst seviyede gerekli tecrübeyi kazanma isteği doğrultusunda, kendisine ilk on birde oynama garantisi verecek herhangi bir hedefe öncelik veriyor.

Barcelona geri alma maddesine bağlı kalıyor

Barcelona ise en önemli genç yeteneklerinden birinden tamamen vazgeçmeyi reddediyor. Katalan kulübü, geri satın alma maddesini içeren bir transfer formülü üzerinde çalışıyor. Bu mekanizma, oyuncunun yeni hedefinde düzenli olarak oynamasını garanti ederken, seviyesinin gelişmesi durumunda gelecekte onu geri alma imkânından vazgeçmemeyi de sağlıyor.

Kulübün sportif direktörü ve teknik direktör Hansi Flick, Bardji'nin teknik kalitesine ve rakip savunmaları geçme konusundaki olağanüstü yeteneğine hâlâ büyük ölçüde güveniyor. Bu da kulübü, sahip olduğu umut vadeden imkânlar göz önüne alındığında onu tamamen kaybetmemeye özen göstermeye itiyor.