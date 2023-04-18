Kırmızılar farklı galibiyetle sahadan ayrılırken iki yıldızı, geceye damgasını vurdu.

NE OLDU? Alexander-Arnold, 49. ve 50. Premier Lig asistlerini kaydederek Leeds United karşısında olağanüstü bir dönüm noktasına ulaştı.

İngiliz bek, dakikalar 35'i gösterdiğinde Cody Gakpo'ya asist yaparken maçın 90. dakikasında Darwin Nunez'e de bir gol attırdı.

BÜYÜK RESİM: 24 yaşındaki oyuncu, Kırmızılar için sadece 190 maçta 50 asist yapmayı başardı.

Ve Elland Road'da dönüm noktasına ulaşan tek oyuncu o değil...

Mohamed Salah, 6-1 gibi farklı galibiyet aldıkları gecede 2 gol atarak 107 golle Premier Lig tarihinin en çok sol ayakla gol atan oyuncusu oldu.

BİLİYOR MUSUN? Aralık 2016'da Premier Lig'de ilk kez boy gösterdiğinden beri, Alexander-Arnold 50 asist kaydetti.

Ve bu süre içinde yalnızca Kevin De Bruyne (84), Andrew Robertson (53) ve Mohamed Salah (53) ondan daha fazla gol attırdı.

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SIRADA NE VAR? Alexander-Arnold ve Liverpool, Cumartesi günü evlerinde Nottingham Forest ile Premier Lig mücadelesine devam edecekler.

Kırmızılar, bu sezon istenilen düzeyde performans göstermese de önümüzdeki sezon için yeniden iddialı bir konuma gelmek istiyorlar.