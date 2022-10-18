NE OLDU? Premier Lig'in iki dev ekibi, pazar günü Anfield'da kozlarını paylaşırken Mohamed Salah'ın tek golü Kırmızılar'a galibiyeti getirdi.

Bu sezon toplamda 20 gol atan Norveçli süperstar Haaland, Jurgen Klopp'un savunmasını geçemedi ve sahadan eli boş ayrıldı.

Alman menajerin, savunma ayaklarından birisi de iyi bir performans gösteren Fabinho'ydu...

NE DEDİLER: Brezilyalı futbolcu, ESPN'ye yaptığı açıklamada özellikle Haaland'a vurgu yaptı:

"Evet, o son dönemde çok iyi oynuyor, ancak ondan korkmuyorum ve maç içerisinde de korkmadım.

"Çünkü benim alanımda Silva, İlkay Gündoğan ve Foden gibi oyuncular vardı.

"Çizgiler arasındaki boşlukları kapatmaya çalışıyordum ve onlar, hareketleri çok iyi yapıp beklerin arkasına çok iyi pas veriyorlar.

"James Milner ve Joe Gomez ile aağ tarafta iyi çalıştık. Bu yüzden diğer oyuncularla iletişim ve anlayış çok önemliydi.

"Ve bence çok iyi oynadık. İki defans oyuncumuz da harika bir oyun oynadı ve Haaland'ın boşluklarını iyi kapatmayı başardılar.

"Tabii ki, bu kalitede bir oyuncu her zaman boşluk bulabilecek, şans yaratabilecek, ancak Alisson da çok iyiydi.

"Bu nedenle, bir takımın boşluklarını bu kadar iyi kapatmayı başardığım için mutluyum."

BÜYÜK RESİM: Liverpool - Bournemouth ile birlikte - Haaland'ın bu sezon City adına gol atamadığı iki takımdan birisi konumunda bulunuyor.

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