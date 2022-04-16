FA Cup yarı finalinde Liverpool, Manchester City'i Sadio Mane (2) ve Konate'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Türkiye'de karşılaşma Tivibuspor ekranlarından yayınlanırken karşılaşma sonrası Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Müjdat Muratoğlu'nun sorularını yanıtladı.

"Türkiye'de Liverpool'un çok fazla taraftarı var, Türk futbolu ve Türk taraftarlar için ne söylemek istersin" sorusuna Hollandalı yıldız şöyle yanıt verdi:

"Tansiyonu yüksek bir ülke. Onlara karşı pek çok kez rakip oldum.

"Orada oynayan arkadaşlarım da oldu. Jeffrey Bruma gibi. Harika bir ülke. Bunun zevkini çıkaran insanlar var.

"Hollanda'daki oyuncu arkadaşım Ömer Bayram'ı da tanıyorum. Onları her zaman görmek benim hoşuma gidiyor.

"Türkiye'deki herkese selamlar."

Tivibu Spor bu anları Twitter hesabından paylaşırken Ömer Bayram tweet'e alıntı yaparak arkadaşının selamını almayı unutmadı.

Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ömer Bayram ise, "Seviyorum seni kardeşim" cevabını verdi.

Çocukluk arkadaşları

Ömer Bayram, Hollandalı yıldız ile ilişkisini 2019'da verdiği demeçte şöyle açıklamıştı.

"Virgil van Dijk çok genç yaşta Willem II'ye transfer oldu. Ben amatör takımlarda 1 sene oynadım.

"Devamlı dışarda, sabah akşam beraber oynuyorduk. Virgil van Dijk bizim eve gelirdi. Annem kuru fasulye ve pilav yapardı, patates kızartması yapardı, beraber yerdik."

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