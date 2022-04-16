Cristiano Ronaldo, Norwich karşısında yaptığı hat-trick ile üst üste 16. sezonda 20 gol barajını aşmayı başardı
Cristiano Ronaldo, Cumartesi günü Manchester United formasıyla Norwich City'ye gösterdiği performansla kariyerinde istikrarın ne derece önemli olduğunun altını tekrar çizdi.
Portekizli düşme tehdidi altındaki Norwich City karşısında Old Trafford'da Kırmızı Şeytanlar için hat-trick yaptı ve takımını galibiyete taşıdı.
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Şimdi, üst üste 16. sezonda 20 gole ulaştı. Bu süre zarfında ilk Manchester United dönemi de dahil olmak üzere Real Madrid dönemi de bulunuyor.
Tarihe geçen başarı
Cumartesi günkü maça gelinirken Cristiano Ronaldo ve Manchester United, Premier Lig'de küme düşme mücadelesi veren Everton'a kaybetmişti.
Old Trafford'da alınan galibiyet ile birlikte takım moral buldu.
Henüz yedinci dakikadaki ilk golü ile birlikte Ronaldo, ligdeki gol sayısını çift hanelere çıkardı.
Ardından, 32. dakikada Cristiano Ronaldo farkı ikiye çıkardı ve tüm kulvarlarda bu sezonki 20. golüne ulaştı. Bu, üst üste 16. sezonunda da 20 gol barajını aştığı anlamına geliyordu.
Daha sonra ikinci yarıda bir serbest vuruşla hat-trick yaparak United'ı 3-2'ye getirdi.
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