Emlak milyarderi Nick Candy, Chelsea'yi neden satın almak istediğini açıkladı

Chelsea'yi satın alma yarışındaki adaylardan birisi olan Nick Candy, neden Mavileri satın almak istediğini açıklıyor.

2003'ten beri Chelsea’nin başında olan Rus iş adamı Abramovich, 21 kupa kazanılan başarılı bir dönemin ardından Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle kulübü satışa çıkardı.

Abramovich'in mal varlığı, İngiltere hükümeti tarafından donduruldu ve kulübün maçlara çıkabilmesi için farklı bir lisans verildi.

Premier Lig kulübünü, hayatı boyunca destekleyen milyarder Candy ile Mavileri satın almaya istekli olan birkaç alıcı daha ortaya çıktı.

Potansiyel alıcıların gerekli lisanslar için görüşmelere başlamasıyla emlak milyarderi, yaptığı açıklamayla kulübün satın alma işlemleri için adaylardan birisi olduğunu bildirdi.

Ne söylendi?

Candy, Chelsea'nin pazar günü sahasında ağırladığı Newcastle maçından önce Sky Sports'a şu ifadeleri kullandı:

“Chelsea'yi çocukluğumdan beri destekliyorum. Yaklaşık 4 yaşımdan beri bu kulübün taraftarıyım.

“Geçmiş dönemde, babamdan Chelsea'de oynaması istendi. Ben, Chelsea’yi çok seviyorum.

“Chelsea’yi satın almak istiyorum, ancak bu kulübü satın alan ben olmazsam bile kulübün emin ellerde olmasını umuyorum.

“Kulübümün başarılı olması dışında hiçbir şey umrumda bile değil.”

Taraftarlar yeni sisteme dahil olacak mı?

Candy, Chelsea'nin mülkiyetinin güvence altına alınması planlarının merkezine taraftarları koymaya çalışacağı gerçeğini gizlemedi.

Taraftarın saha içinde ve dışında alınan kararlarda söz sahibi olmasını isteyen emlak milyarderi, kulübü satın alanın her kim olursa olsun bu konuya önem vermesi gerektiğini düşünüyor.

Candy, Chelsea taraftarlarını yönetim şekline ortak edip etmeyeceği hakkında ise net konuştu:

“Yüzde yüz, hem yönetim kuruluna hem de ekonomik olarak mülkiyete dahil olmalılar.”

Stamford Bridge'deki satın alma süreci, şu anda belirsiz bir şekilde devam ederken Candy,

“Cuma günü her şey belli olacak!” dedi.

Chelsea, Vladimir Putin ile olan bağları nedeniyle Abramovich'e uygulanan yaptırımların ardından bir dizi sponsorun anlaşmalardan çekildiğini gördü.

Taraftarlar, kulüplerinin geleceğinin ne olacağını merak ederken en iyi teklifleri görmek için sabırsızlanıyorlar.

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