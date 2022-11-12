Liverpool'u dünyanın 10. en zengini olan Steve Ballmer satın almak istiyor

Dünyanın en zengin 10. kişisi olan eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer, Liverpool'u almakla ilgileniyor.

FGS kulübün hisselerinin bir kısmını devredebilir

Steve Ballmer, Liverpool ile ilgileniyor

86 milyar dolar serveti olan iş insanı, aynı zamanda LA Clippers'ın hissedarı

NE OLDU? Fenway Sports Group'un (FSG) kulübün hisselerini satacağını açıklamasından bu yana Liverpool'a birçok talip çıktı. İngiliz ekibini satın almakla bağlantısı olduğu söylenen isimler arasında Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer da var.

STEVE BALLMER'IN NE KADAR SERVETİ VAR? Liverpool'u satın almak istediği iddia edilen Ballmer, aynı zamanda LA Clippers'ın hissedarı. Bloomberg endeksine göre, 86 milyar dolar serveti olan iş insanı, dünyanın en zengin 10 kişisi.

BÜYÜK RESİM: FGS, kulübü henüz resmi olarak satışa çıkarmadı. Tamamen devretme söz konusu olmasa bile hisselerin bir miktarının satılabileceği konuşuluyor. Kulüp sahipleri nihai kararı ilerleyen günlerde verecek.

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