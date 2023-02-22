Alman hoca, maçın son düdüğünün ardından büyük bir hüsrana uğradı.

NE OLDU? Darwin Nunez ve Mohamed Salah'ın golleriyle Liverpool, 14 dakika içinde 2-0 öne geçtiğinde ev sahibi ekip Anfield'da maçın kontrolünü alacak gibi görünüyordu.

Salah'ın golü, Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois'nın hatasından geldi, ancak daha büyük hatalar yapan takım Liverpool oldu.

Alisson, Madrid'in ikinci golünde hatayı yaptığında Vinicius Junior için golü atmak kolay oldu. Ardından Joe Gomez, neredeyse yenilen 4 golde de unutmak isteyeceği bir gece geçirdi.

NE SÖYLEDİLER: Gelişigüzel bir savunma görüntüsüyle taktiklerin bozulduğu bir gecede, Klopp maçın son düdüğünün ardından büyük bir hüsrana uğradı.

Alma hoca, maçtan sonra BT Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta olağanüstüydük. Tek kelimeyle mükemmeldik. 2-0 öne geçtik ve ilk yarının tamamında iyiydik.

"Ama ikinci yarıda pasif kaldık. İkinci gol ise komedi gibiydi. Olamaz, olmamalıydı. Tam 95 dakika, ilk yarı oynadığımız gibi bir oyun oynamamız gerekiyordu.

"Meydan okuyamadık, böyle bir şey kabul edilemez."

BÜYÜK RESİM: Madrid, 5-2'lik sonuçla tarihi bir akşama imza attı. Kırmızılar, tam 57 yıl sonra 1966 yılındaki Ajax maçından beri ilk kez evinde 5 gol yedi.

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ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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