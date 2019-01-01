Liverpool, Takumi Minamino'ya imzayı attırıyor

İngiliz ekibi Liverpool, RB Salzburg'un Japon futbolcusu Takumi Minamino'yu sağlık kontrolünden geçirecek.

Premier Lig lideri , devre arasının ilk transferini yapıyor. Takumi Minamino için ile anlaşmaya varan İngiliz ekibi, futbolcuyu bugün sağlık kontrolünden geçirecek.

Sözleşmesinde 8 milyon 500 bin euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 Ocak'ta yeni kulübüne resmi imzayı atacak.

Minamino bu sezon RB Leipzig formasıyla iki kez Liverpool'a karşı oynamış ve Anfield'deki maçta bir de gol atmıştı.

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RB Leipzig'de sezon başından bu yana 22 resmi maçta şans bulan Minamino, 9 kez rakip ağları havalandırıp 8 de asist yaptı.

Japon futbolcu 2015 yazında 800 bin euro bonservis bedeli karşılığında Cerezo Osaka'dan RB Leipzig'e transfer olmuştu.