Fenway Sports Group, Anfield'da potansiyel bir satış olup olmayacağını değerlendirdi.

NE OLDU? FSG, John W Henry'nin yönetiminde, Liverpool'u 2010 yılının ekim ayında, Amerikalı George Gillett ve Tom Hicks'in görev süresi sona erdiğinde satın aldı.

Bu devralma tamamlandığından, Kırmızılar Jurgen Klopp'u teknik direktör olarak aldı ve ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferlerini de elde ettiler ve aynı zamanda, FA Cup ve Carabao Cup'ı da kazanarak başarıların tadını çıkardılar.

FSG ayrıca, Anfield'ın büyük ölçüde genişletilmesini ve Kirkby'de multimilyonluk yeni bir antrenman kompleksinin inşasını da yönetti.

NE SÖYLEDİLER: Kırmızılar'ın resmi olarak satışa çıktığını bildiren FSG'den The Athletic'e yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son zamanlarda bir takım sahiplik değişiklikleri ve EPL kulüplerinde sahiplik değişikliği söylentileri oldu ve kaçınılmaz olarak bize sorular soruluyor.

“FSG, Liverpool'a hissedar olmak isteyen üçüncü şahıslardan sık sık ilgi beyanları aldı. FSG, daha önce doğru şartlar ve koşullar altında, bir kulüp olarak Liverpool'un çıkarlarına en uygun şekilde yeni hissedarları değerlendireceğimizi söylemişti.

"FSG, hem saha içinde hem de saha dışında Liverpool'un başarısına tamamen bağlı kalmaya devam ediyor."

BÜYÜK RESİM: Boston Red Box beyzbol franchise'ının da sahip olan FSG'nin, bir yaklaşımı düşünenler için eksiksiz bir satış sunumu hazırladığı ve Golden Sachs ve Morgan Stanley'nin değerlendirme sürecine yardımcı olmaları istendiği bildirildi.

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızılar, Premier Lig şampiyonluk yarışında şu an için geride görünüyor, çünkü 2022-23 sezonuna iyi bir başlangıç yapamadı.

Ancak son zamanlarda daha iyi bir performans sergiliyorlar ve aynı zamanda, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile heyecanla beklenen bir maç oynayacaklar.