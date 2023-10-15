Liverpool, rekor bir teklifle Salah'ın yerini Bayern Münih'in yıldızıyla dolduracak!

Premier Lig devi Liverpool, Bayern Münih'in yıldızını transfer etmek için gözünü kararttı.

NE OLDU? Mirror'ın haberine göre Sane'nin Bayern Münih ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Liverpool'un Alman yıldız için devreye girdiği aktarılıyor.

Kırmızılar, Sane için kesenin ağzını açacak ve Darwin Nunez için ödedikleri 80 milyon Euro'luk rekorlarını kırarak yetenekli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için her yolu deneyecek.

Liverpool, Sane'yi alarak rekoru kırmaya son derece hazır görünüyor.

Haberin devamı aşağıda

BÜYÜK RESİM: Haberde ayrıca, Mısırlı oyuncu Salah'ın gelecek yaz Suudi Pro Ligi'ne gitmesinin neredeyse kesin olduğu belirtiliyor. Al-Ittihad, bu sezon kanat oyuncusuyla sözleşme imzalamayı denemişti ancak Kırmızılar yıldız oyuncusunu bırakmaya yanaşmadı.

Ancak Liverpool, Salah'ın gelecek sezon büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gideceğinden emin görünüyor.

Al-Ittihad'ın bu yaz 150 milyon £ teklif ettiği ve Kırmızılar'ın gelecek sezon yenilenmiş bir teklifle geri dönmeleri halinde Salah'ı satacakları aktarıldı.

Liverpool, Sane'yi alarak hem Nunez'in rekorunu kıracak hem de Salah'ın yerini dolduracak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty

SIRADA NE VAR? Jurgen Klopp'un takımı, 21 Ekim'de Premier Lig'de Merseyside derbisinde Everton ile karşılaşacak.