Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Milli maç arasından sonra kulüp futbolu geri döndü ve geçtiğimiz hafta sonu ligler kaldığı yerden devam etti.

Hafta içinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı yaşanıyor.

Bu gece, Türk futbolseverleri yakından ilgilendiren maç ise İngiltere'de Anfield Road'da oynanacak.

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İngiltere Premier Lig devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Peki Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Liverpool-Real Madrid maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Liverpool, bu gece Real Madrid'i konuk edecek.

Anfield Road'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak.

Fransız hakem Letexier'in yöneteceği maç, tabii spor platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Arda Güler ilk 11'de mi?

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler'in de dev mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

19 yaşındaki futbolcu son LaLiga karşılaşmasında Leganes deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkmış ve 3-0 kazanılan mücadelede gol veya asist üretemese de şık hareketleri ve iyi oyunuyla geceye damga vurmuştu.