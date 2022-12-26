Jürgen Klopp, Lionel Messi'yi "ömrünün en büyük oyuncusu" olarak andı ve Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasından mutlu olduğunu söyledi.

Klopp, Messi'yi tebrik etti

Arjantin için bir hayli mutlu

Messi'ye "en büyük futbolcu" diyor

NE OLDU? Liverpool patronu, Messi'nin yaşına rağmen gösterdiği performansa hayran kaldı ve Dünya Kupası'nda Arjantinli yıldızı izlemenin kendisini keyiflendirdiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Jürgen Klopp şunları söyledi: "Arjantin kazanmayı hak etti. Ülkedeki kutlamalara baktığımızda kupa, muhtemelen zor bir zamanda doğru bir ülkeye gitti. Onlar için gerçekten mutluyum, uzun süre beklediler."

"Ömrümün en büyük futbolcusu Lionel Messi'nin yaşına rağmen ortaya koyduğu oyun, futbolcuların ne kadar uzun süre üst düzey performans gösterebilecekleri konusunda hepimize örnek olmalı. Onu izlemek bir keyifti."

BÜYÜK RESİM: Yedi gol atarak Dünya Kupası tarihinde iki kez Altın Top kazanan tek oyuncu olan Messi, Arjantin'in 36 yıllık bekleyişini sonlandırdı.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin kaptanı, 2022 Dünya Kupası zaferinin ardından PSG formasına geri dönecek. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biten yıldız, muhtemelen Paris ekibiyle sözleşme uzatacak ve Ligue 1'de yoluna bir sezon daha devam edecek.