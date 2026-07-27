Liverpool, Paris Saint-Germain'in forvetiyle görüşüyor

Liverpool'un Bradley Barcola'nın menajerlik ekibi ve Paris Saint-Germain ile görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Bu bilgiyi gazeteci Florian Plettenberg, X'te Sky Deutschland adına aktardı. Fabrizio Romano da kısa süre önce PSG'li hücum oyuncusunun kulübüyle sözleşme uzatmak istemediğini duyurmuş, bunun üzerine Liverpool fırsat kollamaya başlamıştı.

Plettenberg'e göre Barcola, Liverpool'un yaz transfer dönemindeki bir numaralı adayı. Teknik direktör Andoni Iraola'nın çalıştırdığı kulüp, kanat oyuncusunu İngiltere'de 1 Eylül'e denk gelen son transfer günü öncesinde kadrosuna katmak istiyor.

Plettenberg, Barcola transferinin Liverpool açısından karmaşık olduğunu vurguladı. Transferin büyük ölçüde mali şartlara bağlı olacağı ifade ediliyor. Transfermarkt verilerine göre PSG oyuncusunun piyasa değeri 90 milyon euro.

Ancak özellikle geçen sezon, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu teknik direktör Luis Enrique yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu değildi. PSG'nin en önemli maçlarında kanatlarda Desiré Doué ve Khvicha Kvaratskhelia tercih edildi.

Bu nedenle Barcola'nın transfer ihtimali uzun süredir güçlü şekilde gündemdeydi ve sözleşmesinin 2028'in ortasına kadar devam etmesi de Paris'ten ayrılacağı yönündeki söylentileri dindirmedi. Gazeteci Ben Jacobs'a göre Barcola'nın sözleşmesini uzatmama kararı almasının ardından, PSG'nin onu satmaya çalışması beklenen bir gelişme.

Çeşitli İngiliz medya kuruluşlarına göre PSG, Barcola için kur farkıyla 160 milyon euronun biraz üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Hücum oyuncusunun da Liverpool'a üst düzey bir transfer fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Barcola sol ayaklı bir kanat oyuncusu ve transferin gerçekleşmesi halinde Cody Gakpo'yla rekabete girecek. Hollanda Milli Takımı oyuncusu şimdilik Liverpool'un futbolcusu olsa da, bu yaz ayrılabileceğine dair iddialar gündemde.