Premier Lig ekiplerinin hocaları Arteta ve Klopp, hırvat oyuncuyu kadrolarında görmek istiyorlar.

NE OLDU? Majer, 2021 yılında Dinamo Zagreb'den Rennes'e transfer olurken Ligue 1'de 13 kez forma şansı buldu.

Daily Mail, gelecek yaz transfer döneminde Arsenal ve Liverpool'un Hırvat oyuncuyu istediğini bildirdi.

BÜYÜK RESİM: Uzun sözleşmesi göz önüne alındığında, habere göre Majer yaklaşık 30 milyon Sterlin gibi bir bedelle Premier Lig'in yolunu tutabilir.

Hırvatistan için 19 kez forma giydi ve 2022 Dünya Kupası'nı üçüncü bitirdikleri her maçta boy gösterdi.

VE DAHA FAZLASI: Hem Arsenal hem de Liverpool bu yaz yeni transferler için transfer pazarında olacak, ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını yalnızca bir kulüp sunabilir.

Topçular; şimdiden Şampiyonlar Ligi'nde olmayı garantiledi, ancak Liverpool şu anda yedinci sırada bulunuyor ve dördüncü sıradaki Manchester United'ın yedi puan gerisinde yer alıyor.

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MAJER İÇİN SIRADA NE VAR? Rennes, devam eden Ligue 1'de altıncı sırada ve Avrupa kupaları umutlarını sürdürmek için Pazar günü Angers ile karşılaşacak.