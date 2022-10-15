NE OLDU? Pazar günkü Anfield'daki kritik maç öncesinde Klopp'a, Benfica'dan 64 milyon Sterlin (72 milyon Dolar) karşılığında transfer olan ve şu ana kadar sadece dört gol atabilen Nunez'in formu soruldu.

Bu arada Haaland, bu sezon City formasıyla tüm müsabakalarda 20 gol kaydetti.

NE DEDİLER: Klopp gazetecilere şunları söyledi: "Darwin Nunez, bu sezon Manchester City'nin merkezinde oynasaydı birkaç gol fazla daha atabilirdi.

"Onlar için oldukça iyi bir forvet olurdu. Onu bu durumlarda daha sık getirmek için oyunumuzu geliştirmeliyiz.

"Bilmiyorum, ama umarım kendisini Erling Haaland ile kıyaslamıyordur.

"Bence burada gerçekten iyi adımlar atıyor, onun yüzünde bunu görebiliyorsunuz. Çarşamba günü Rangers'a karşı da gayet iyiydi ve bu durum bizim için çok önemli."

BÜYÜK RESİM: Nunez, Liverpool formasıyla oynadığı son iki maçta gol atarken Premier Lig'de 15 golü bulunan Haaland, son 11 kulüp maçının hepsinde gol attı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA: