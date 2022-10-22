NE OLDU? Liverpool, Premier Lig'de cumartesi günü City Ground'da Nottingham Forest'a 1-0 mağlup oldu. Taiwo Awoniyi, Forest'ı galibiyete taşıyan tek golün sahibiydi.

NE DEDİLER: Alman menajer BT Sport'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Performansı bir şekilde açıklayabilirim, ama set oyununda onlardan daha zeki olduğumuzu düşünmüyorum.

"Savunma şekillerine mükemmel bir şekilde hazırlandık, her zaman özgür oyuncularımız vardı.

"Virgil'in iki veya üç kez, Firmino'nun da maçı %100 bitirecek pozisyonları vardı. Ancak, bir şekilde o pozisyonlardan yararlanamadık.

"Dürüst olmak gerekirse, büyük bir hata yaptık ve bu yüzden mağlup olduk.

"Bunun dışında, sahip oldukları tüm şansları biz onlara verdik. Tamamen doğru şeyleri tekrar tekrar yaparak kazanmanız gereken bir oyundu ve biz kazanamadık."

BÜYÜK RESİM: Liverpool'un yenilgisi, Kırmızılar'ın sezona iyi bir başlangıç yapmadığını daha da perçinliyor.

Klopp'un takımı altı gün önce, son şampiyon Manchester City karşısında 1-0'lık bir galibiyetin keyfini çıkardı, ancak şimdi ligin üçüncü yenilgisini aldı.

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