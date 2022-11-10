Alman menajer, Kırmızılar'ın satış sürecini ezeli rakiplerine benzetenlere anlam veremiyor.

NE OLDU? Liverpool'un İngiltere Lig Kupası'nda çarşamba gecesi Derby'yi üçüncü turda yenmesinin ardından, Klopp'a bu hafta başlarında ortaya çıkan ve kulübün FSG tarafından satışa çıkarıldığına dair haberler soruldu.

Alman menajer, durumun Chelsea'nin bu yılın başında Todd Boehly/Clearlake konsorsiyumu tarafından devralınmasına benzer olduğu söylentilerini reddetti.

NE DEDİLER: Klopp gazetecilere şunları söyledi: “Bunun hiçbir etkisi yok. Siz ne diyorsunuz? Pep [Lijnders] basın toplantısında hemen hemen her şeyi söyledi.

"Bunu biraz daha uzun süredir biliyorduk, onların düşünceleri ve ben, kulübün neden satılacağını %100 anlamıyorum.

"Okuduğum şey, yatırımcılar arıyorlardı ve bu mantıklı. İyi fikir, hoşuma gitti.

"Hazırlığı hiç rahatsız etmedi. Oyuncular bana sormadı, ama eğer sorarlarsa onlara her şeyi anlatabilirim. Benim için hiçbir anlamı yok.

"Ne olursa olsun, sahiplerimizle birlikte çalışma şeklimizi gerçekten seviyorum. Ama eğer bu değişirse, açıkçası kulübe bağlı kalmaya devam edeceğim.

"Bildiğim kadarıyla yatırımcı arıyorlar ve bunun mantıklı olduğunu düşünüyorum."

"Bunun da üstesinden geleceğiz"

Chelsea ile yapılan karşılaştırmalara sinirlenen Klopp şunları ekledi: "Her şeyden önce Chelsea satıldı, ben bunu böyle anlıyorum.

"Onlar (FSG) yatırımcı arıyorlar. Durum tamamen farklı. Chelsea, sahibinin başı dertte olduğu için satıldı. Onların başı dertteydi.

"Şöyle özetleyeyim, durumda biraz aciliyet vardı. Bizim bir aciliyetimiz yok.

"Benim için süreç devam ederken önemli olan bir konu yok ve planlamaya devam ediyoruz.

"Şu anda hiçbir şey olmadı. Sadece bildiğimiz bir haber ve biz haberlere baktığımızda, kalp krizi geçirmeyen kimse 'Aman Allah'ım ne yapacağız?' diye düşünmedi.

"Bu bir karar ve sorun değil. FSG ile çok yakın çalışıyoruz, şimdiye kadar harika bir ilişkiydi ve değişmeyecek.

"Ne olursa olsun, göreceğiz ve bunun da üstesinden geleceğiz."

BÜYÜK RESİM: FSG'nin, yeni yatırım arayışlarına yardımcı olmaları için bankacılık devi Goldman Sachs ve Morgan Stanley'i aralarına kattığı anlaşıldı.

Ancak, doğrudan bir satış mı yapacakları yoksa hisse mi satacakları henüz belli değil.

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