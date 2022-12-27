Alman menajer, kendisinden beklenildiği gibi yeni bir genç yeteneği daha sahaya sürdü.

NE OLDU? Bajcetic, kaleci Robin Olsen'in yanından geçmek için doğru anı beklerken soğukkanlılığını gösterdi ve yedek kulübesinden oyuna dahil olduktan sadece iki dakika sonra gol attı.

Genç oyuncu, yeteneğiyle adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor ve böylece, Alman menajerin dünya futboluna sunacağı bir başka önemli oyuncu mu olacak? Soruları da sorulmaya başlandı.

NE SÖYLEDİLER: Klopp, Amazon Prime'a 18 yaşındaki oyuncusu için, "Cehennem kadar küstah ve hiçbir şey için endişelenmiyor" dedi ve ekledi:

"Sadece futbol oynuyor ve bunu son derece iyi yapabiliyor. Futbol oynayan bir babası (Srdan Bajcetic) vardı, yani genlerinde var.

"Ama aynı zamanda tutum, farkındalık ve maç zekası da var. Bu çocuklarla çalışmak büyük bir zevk."

BÜYÜK RESİM: Kırmızılar'ın sakatlıklarla mücadele ettiği bir dönemde genç oyuncusundan aldığı katkıdan heyecan duyan Klopp, şunları ekledi:

"Üçüncü golü çok daha erken atabilirdik, ama sorun değil ve üçüncü sıradaki durumumuzu sevdim."

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Kırmızılar, cuma günü Leicester'a karşı tekrar mücadele edecekleri için şimdiden o maçı düşünmeye başladılar.