Alman menajer, maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu ve ilginç bir benzetmede bulundu.

NE OLDU? Liverpool, pazartesi akşamı Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Brentford'a 3-1 yenildi.

Arılar'ın, ilk yarıda iki golü iptal edilirken Darwin Nunez'in de bir golü sayılmadı.

Maçın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Klopp, Brentford yenilgisinin ardından oldukça mutsuzdu.

NE SÖYLEDİLER: "Üçüncü gol, gol olmamalıydı, bu kadar kolay olmamalı. Futbol oynadıysanız hafif bir şekilde itildiğinizde dengenizi koruyamadığınız için yere düşersiniz. Bu böyledir" dedi Klopp ve ekledi:

"Bu son derece açık ve bunu herkes anlayabilir. Aslında bu durum, mikrodalga fırınımla konuşmama benziyor, çünkü onunla konuştuğumda da hiçbir yanıt alamıyorum.

"Her zaman aynı. Sezon öncesinde bize oyuncuların bu anlarda dikkatli olmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar, çünkü hakemlerin gözü onların üzerinde oluyor.

"O ve bu oyunları görüyorsunuz ve hemen hemen her şeye izin veriliyor."

BÜYÜK RESİM: Pazartesi günkü yenilgi, Liverpool'un ilk dört ümidini sekteye uğrattı. Kırmızılar, galibiyetle Şampiyonlar Ligi sıralamasına bir puan yaklaşabilirdi.

Ancak Klopp'un ekibi, Manchester United'ın dört puan gerisinde kaldı.

Öte yandan, altı maçta yenilmeyen ve şu anda ligde Kırmızıların sadece iki puan gerisinde olan Brentford, 1938'den beri Liverpool'a karşı ilk galibiyetini aldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Klopp'un ekibi şimdi odak noktalarını cumartesi günü Anfield'da oynayacakları FA Cup mücadelesindeki Wolves maçına çevirdiler.