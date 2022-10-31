Liverpool Menajeri Jürgen Kloop'tan Leeds United itirafı: "Gece tuvalete gitmek için uyandım ve yediğimiz golü düşündüm"

Ethem Sündük
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Jurgen Klopp Liverpool 2022Getty
Liverpool vs Leeds UnitedLiverpoolLeeds UnitedPremier Lig

Alman menajer, kendi sahalarında aldığı şok yenilginin etkisini henüz atlatabilmiş değil.

    NE OLDU? Klopp'a, Liverpool'un salı günü Napoli'ye karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçı öncesinde geceleri ne sıklıkla gollerin ve sonuçların onu ayakta tuttuğu soruldu.

    Alman menajer, Leeds United maçını hala unutamadığını, bu soruya verdiği ilginç yanıtla gösterdi.

    NE SÖYLEDİ: Klopp, basın toplantısında sorulan bu soruya şu cevabı verdi:

    "Hayır, hayır... Ben 55 yaşındayım ve geceleri birkaç kez tuvalete gitmek için uyanıyorum.

    "Bu yüzden, genellikle geceleri kalkarım ve tuvalete giderim. Aslında, beni geceleri ayakta tutan tek şey tuvalettir.

    "Ancak, bu kez gece tuvalete gitmek için uyandım ve Leeds maçında yediğimiz golü de düşündüm."

    BÜYÜK RESİM: Crysencio Summerville'in vuruşu, Leeds'in cumartesi akşamı Anfield'dan üç puanla 2-1'lik şok bir zaferle ayrılmasını sağladı.

    Ve Liverpool için büyük bir hüsrana sahne olurken arka arkaya Premier Lig yenilgileri almaktan kurtulamadılar.

    ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Klopp Liverpool 2022Getty Images

LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Klopp'un ekibi, Premier Lig'de zorlanırken Avrupa'da daha iyi bir performans gösteriyor.

Ancak, gruplarında birinciliği garantilemek istiyorlarsa Napoli'yi Anfield'da üç gol farkla yenmeleri gerekiyor.

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