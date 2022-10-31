NE OLDU? Klopp'a, Liverpool'un salı günü Napoli'ye karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçı öncesinde geceleri ne sıklıkla gollerin ve sonuçların onu ayakta tuttuğu soruldu.

Alman menajer, Leeds United maçını hala unutamadığını, bu soruya verdiği ilginç yanıtla gösterdi.

NE SÖYLEDİ: Klopp, basın toplantısında sorulan bu soruya şu cevabı verdi:

"Hayır, hayır... Ben 55 yaşındayım ve geceleri birkaç kez tuvalete gitmek için uyanıyorum.

"Bu yüzden, genellikle geceleri kalkarım ve tuvalete giderim. Aslında, beni geceleri ayakta tutan tek şey tuvalettir.

"Ancak, bu kez gece tuvalete gitmek için uyandım ve Leeds maçında yediğimiz golü de düşündüm."

BÜYÜK RESİM: Crysencio Summerville'in vuruşu, Leeds'in cumartesi akşamı Anfield'dan üç puanla 2-1'lik şok bir zaferle ayrılmasını sağladı.

Ve Liverpool için büyük bir hüsrana sahne olurken arka arkaya Premier Lig yenilgileri almaktan kurtulamadılar.

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