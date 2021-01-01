Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan Premier Lig'e eleştiri

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig'de tartışılan gol sevinci kısıtlaması hakkında konuştu.

İngiltere'de artan koronavirüs vaka sayıları, Premier Lig'i etkilemeye devam ediyor. Son dönemde ertelenen maç sayısının çoğalması lig yetkililerinin bir karar almasına neden oldu ve oyuncuların gol sevinçlerinde yakın temasta bulunmamaları istendi.

Lİverpool Menajeri Jürgen Klopp, ile oynanacak zorlu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Alman teknik direktörün konşmasının satır başları şöyle:

"Altı, yedi aydır bu salgında futbol oynuyoruz. Bu maçlarda birkaç gol attık ve kutlamalardan dolayı hiçbir şey olmadı."

Daha fazla takım

"Toplum için birer rol modeli olduğumuzu biliyorum ama zaten haftada iki veya üç kez test ediliyoruz. Testler arasında enfeksiyon kapabileceğimiz günler olduğunu biliyoruz. Birinin bize bakıp, "Ben insanlara sarılabilirim, çünkü futbolcular da birbirine sarılıyor" diyorsa bir sorunumuz var demektir. İnsanların, sürekli test edilenlerle test edilmeyenler arasındaki farkı görecek kadar akıllı olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımızdan bazılarını tehdit ettiğimizi düşünseydik, o zaman zaten bunu yapmazdık. Tesislerde bile bunu yapmıyoruz. Tartışmayı anlıyorum ve gerçek bir çözümüm yok. Ancak biri şimdi bu yüzden ligi durdurmamız gerektiğini söylerse, bu zamanda futbolun ne kadar önemli olduğunun gerçekten kanıtlandığını söylerim."

"Binamız bütün gün soğuk çünkü bütün kapılar açık. Herkes sıcak kalmak için paltolarla içeri giriyor. Her şeyi deniyoruz. Yemekhaneyi kapatıyoruz. Toplantı odalarına girmiyoruz. Kurallara bağlıyız. Karar verici ben değilim ama zaten kurallara uyuyoruz. Her şeyi deniyoruz. Gol kutlamaları esnasında da hiçbir şey olmadı. Bundan yüzde 100 emin olduğumu söylemiyorum, ama biri 'Hayır, çok yakınlar' demek isterse bu doğru değil! Yeterince sık test edilirseniz, kurallara bağlı kalırsanız o kadar da tehlikede olmazsınız."

"Katı kurallara sahip olmamız gerektiğini anlıyorum, çünkü katı kurallar olmadan toplum yeterince disipline edilemez. Fakat işe yarayan uygulamalardan bir şeyler öğrenmek zorundayız. Ve futbol geçtiğimiz birkaç ayda işe yaradı."

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"Kapalı ortamda daha fazla insan olduğu için kış aylarının ve Noel'in zor geçeceği her zaman açıktı. Toplum için de durum buydu. Şimdi, bunun olmasına şaşırdınız mı?"

"İnsanlar çözümler üzerinde hiç yorulmadan çalışıyorlar ve bende bir çözüm önerisi yok. Fakat standart bir hafta boyunca yaşadıklarımız sayesinde neyin işe yarayıp neyin yaramadığını deneyimledik. Şu an uygulaan kurallar dış dünya için işe yaramıyor olabilir ancak futbol ortamında bunların çoğu işe yarıyor."