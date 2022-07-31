Adı transfer gündeminden düşmeyen Brezilyalı yıldız, geleceği hakkında konuştu.

Roberto Firmino, Liverpool'dan ayrılma ihtimaline yönelik açıklama yapmaya devam ederken Serie A devi Juventus, Brezilyalı yıldızı transfer etmek için en istekli ekip konumunda bulunuyor.

Bunun üzerine tüm gözler Firmino'ya ve bu transfer söylentisine ne cevap vereceğine çevrildi.

Premier Lig ekibi ise kontratının son yılına giren Brezilyalı oyuncunun yerini Darwin Nunez ile doldurdu.

Ve Firmino ile Liverpool arasında şu anda bir sözleşme uzatma görüşmesi yapılmadı. Böylece o, 2023 yazında serbest oyuncu olarak İngiltere'den ayrılabilir.

Roberto Firmino Liverpool'dan ayrılacak mı?

Firmino, 2015'ten beri Liverpool kariyerine devam ediyor ve yedi yılda 328 maça çıktı.

Brezilyalı yıldızın 98 golü var ve Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, İngiltere Lig Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası başarılarının sahibi oldu.

Bu nedenle, başarılarla dolu geçen Liverpool kariyerine devam etmek istiyor.

Yıldız golcü, TNT Sports'a gelecek planlarını anlattı:

"Bu takımı, bu şehri ve taraftarları seviyorum. Buradayım. Elbette kalmak istiyorum.”

Liverpool, Roberto Firmino'yu satacak mı?

Kırmızılar, özellikle Nunez'i transfer ettikten sonra, hala yapabiliyorken Firmino'dan para kazanmaya cazip bakabilir.

Ancak Jurgen Klopp, planlarında deneyimli bir figür tutma niyetinde olduğunu belirtti.

Alman taktisyen, Firmino transfer söylentileri sorulduğunda şunları söyledi:

"Bobby bizim için çok önemli, bu takımın kalbi ve ruhu, son yıllarda oynama şeklimiz sadece Bobby sayesinde mümkün oldu.

"İşte bu yüzden sezon öncesindeki zamanının çoğunda burada antrenman yaptığı için gerçekten mutluyum. Her şey gerçekten iyi görünüyor, bu yüzden kesinlikle iyiyim.

"Bobby'nin kalitesi hakkında hiç şüphe yok. Geri kalan her şey bu yıl nasıl geçecek göreceğiz, ama o bizim için çok önemli.”

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