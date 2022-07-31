İspanyol hoca, Polonyalı yıldızının gol orucuna vurgu yaparken ona güveniyor.

Robert Lewandowski, La Liga devi için üç kez forma giydi ve henüz golle tanışamadı ve "hayal kırıklığına uğramış" hissediyor.

Ancak Xavi, Barcelona ile yavaş bir başlangıç ​​yapan Luis Suarez'in çabalarını taklit etmek için Polonyalı forveti destekliyor.

Bayern Münih formasıyla daha önce 375 maçta 344 gole ulaşan 50 milyon Euro'luk yıldızın, Camp Nou'da iyi olacağı yönünde beklentiler var.

Barça, 2014 ve 2020 arasındaki altı sezon boyunca 198 kez hedefi bulan Uruguaylı Suarez'e benzer bir yol izleyen 33 yaşındaki golcüye hiçbir baskı uygulanmıyor.

Lewandowski, Barcelona adına gol attı mı?

Lewandowski sezon öncesi Barça formasıyla Real Madrid, Juventus ve New York Red Bulls'a karşı forma şansı bulurken henüz gol katkısında bulunamadı.

Xavi, Polonyalı yıldızı hakkında şunları söyledi: “Lewandowski hüsrana uğradı, ancak bu normal.

"Luis Suarez'in başına gelen şey onun da başına geldi.

"Onun, gol atacağını ve buna devam edeceğini düşünüyorum."

Frenkie de Jong Barcelona'da kalacak mı?

Mevcut transfer döneminde Lewandowski, Raphinha ve Jules Kounde gibi isimleri kapmış olan Barça, satışlardan çok ihtiyaç duyulan oyuncuları getirmeye çalışıyor.

Spekülasyonlar, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un Premier Lig devi Manchester United için ayrılabileceğini aktarıyor.

Old Trafford'dan herhangi bir anlaşma yapılmadığı için, bunun yakın bir zamanda gerçekleşöeyeceği konusunda ısrar ediyor.

Xavi, "Frenkie de Jong'a karşı herhangi bir sinyal göndermedim. 31 Ağustos'a kadar çok zaman olduğu için ne olacağını görelim.

"Frenkie'nin stoper olarak oynaması hiçbir şey ifade etmiyor. Sezon öncesi ve farklı pozisyonlardaki oyuncuları deniyoruz.

"Nico'yu stoper ve Raphinha'yı solda oynadım. Sinyal göndermiyorum. Ben doğrudan oyunculara bir şeyler söylüyorum" dedi.

Dembele, Barcelona'nın yıldızı olmaya hazır mı?

Barça'nın son zaferi, Ousmane Dembele ve Memphis Depay skor tablosuna girerken New Jersey'de New York Red Bulls'u 2-0 yendiler.

Fransız forvet, bu yaz yeni bir sözleşme taahhüdünde bulundu ve Xavi, 2022-23'te sahaya getirebilecekleri konusunda heyecanlı.

Hocası, Dembele hakkında şunları söyledi: “Dembele'yi bir oyuncu ve onu seviyorum. Ona çok güveniyorum ve o bunu biliyor.

"Geldiğimden beri, geçen yıl 13 asistle fark yaratıyor. Şimdi, gol atmaya başlarsa sahip olacağımız futbolcuyu hayal edin…”

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