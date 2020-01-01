Liverpool galibiyet bağımlılığını sürdürüyor: 0-1

Kırmızılar Norwich City deplasmanında zorlandılar ama yine kazandılar. Ligin namağlup lideri galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

Premier Lig'in 26. haftasında Norwich City, 'u konuk etti. Ev sahibi ekip müthiş bir savunma disiplini gösterdiği maçta Liverpool'un baskısına 78 dakika direnebildi. Sadio Mane'nin golüyle 1-0 kazanan Liverpool Premier Lig'deki galibiyet serisini 17 maça, yenilmezlik serisini ise 43 maça çıkardı.

Bu sezon oynadığı 26 lig maçında 25 galibiyet ve 1 beraberlik alan Liverpool, Norwich karşısında baştan sona üstün götürdüğü oyunda Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Naby Keita ile önemli pozisyonlar yakalasa da Norwich duvarını geçmekte zorlandı.

Mane 100 dedi

Ligin son sırasında yer alan Norwich, tecrübeli kalecisi Tim Krul'un devleştiği maçta skoru 78. dakikaya kadar 0-0'da tutmayı başardı ama sakatlıktan dönen ve oyuna ikinci yarıda dahil olan Sadio Mane kilidi açtı.

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Daha fazla takım

Mane, Jordan Henderson'ın asistinde müthiş bir top kontrolü ve bitirişle takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca Jürgen Klopp'un ekibi sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.

Senegalli yıldız bu golüyle İngiliz kulüpleriyle ( & Liverpool) çıktığı tüm maçlarda toplam 100 gole ulaşmış oldu.

Sezonu şampiyon tamamlamasına kesin gözle bakılan Liverpool 26. haftayı, bir maç fazlasıyla, 'nin 25 puan önünde lider tamamladı.