Hollandalı oyuncu, Liverpool formasını giymek için İngiltere'nin yolunu tuttu.

NE OLUYOR? Liverpool, Hollanda ile Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyen Gakpo'yu kadrosuna katarak Avrupa'daki dev rakiplerini geride bıraktı.

Kırmızılar, özellikle ezeli rakipleri Manchester United'ın istediği yıldız oyuncuyu transfer ederek büyük bir gövde gösterisi yaptılar.

NE DEDİLER? PSV resmi bir açıklamada, "PSV ve Liverpool FC, Cody Gakpo'nun yaklaşan transferi konusunda anlaşmaya vardı" denildi.

Teknik direktör Marcel Brands ise "23 yaşındaki forvet, transferi tamamlamak için gerekli formaliteleri yapacağı İngiltere'ye hemen gidecek.

"Her iki kulüp de transfer ücretiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor, ancak bu transfer PSV için rekor bir ücret" açıklamasında bulundu.

İki kulübün, yaklaşık 60 milyon Euro civarında bir ücret karşılığında bu anlaşmayı yaptığı vurgulanıyor.

PSV yönetimi, Boxing Day'de transferi tamamladı ve Gakpo'ya İngiltere'ye seyahat etmesi için izin verdi.

BÜYÜK RESİM: Gakpo, yaz için potansiyel bir hedef olarak belirlenmişti, ancak Liverpool, PSV'nin Ocak ayında 23 yaşındaki oyuncuyu satmaya açık olduğu ve sakatlıkların artmasıyla hücum takviyesi ihtiyacının arttığı bilgisi üzerine ilgisini artırdı.

VE DAHA FAZLASI: United, Gakpo'yu kadrosuna katmak istiyordu, ancak Liverpool'un PSV ile müzakereleri son 72 saat içinde ileri bir aşamaya ulaştı ve Kırmızılar, artık büyük bir anlaşmayı tamamlamaya hazır görünüyor.

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? 30 Aralık'ta 2022'nin Premier Lig'deki son maçında Leicester ile karşılaşacaklar ve daha sonra Hollandalı hücum oyuncusuna kavuşacaklar.