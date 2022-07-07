Mısırlı yıldızın vücudu, eski takım arkadaşlarını ikiye böldü.

Dejan Lovren, Liverpool'dan eski takım arkadaşı Mohamed Salah'ın yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Mısırlı yıldızla dalga geçmeyi ihmal etmedi.

Salah, fit görünen bir görselini sosyal medyadan paylaştığında arasının oldukça iyi olduğu eski takım arkadaşı Lovren'in yorumuyla karşılaştı.

Tecrübeli stoper, Mısırlı yıldızın gönderisinin altına kendinden emin bir şekilde "%100 photoshop" yazarak eski takım arkadaşını alaya aldı.

Salah, zorlu geçen Premier Lig sezonun ardından tatilinin keyfini çıkarırken eski takım arkadaşından gelen bu yorumun tamamen espri olarak yazıldığının farkında.

Bu nedenle, Mısırlı yıldız konuyla ilgili üzüntü yaşamadı ve Lovren'in yaptığı yorum, birçok taraftarın gülümsemesine sebep oldu.

Salah'ın fotoğrafı Photoshop'lu mu?

Mısırlı yıldızın, henüz Liverpool ile antrenmanları başlamamışken sosyal medyadan paylaştığı ve Lovren'in dalga geçtiği fotoğrafı şu şekilde:

Görüntü hakkında ne söylendi?

Salah'ın 2017 yazında Anfield'a gelişinin ardından onunla bir bağ kuran Lovren, eski takım arkadaşının bazı akıllı filtrelerle küçük bir oyun oynadığına gönderme yaptı.

Kısa bir süre Stamford Bridge'de Mısırlı yıldızla oynayan Chelsea'den eski kaptanı John Terry ise 30 yaşındaki forvete şüphe duymadı.

Terry, Salah'ın Premier Lig Altın Ayakkabı'yı üç kez kazanan bir oyuncu olduğunu anlayabiliyor ve onun vücuduna övgüler yağdırıyor.

Chelsea eski kaptanı, "Eğer vücudum Salah'ınki gibi görünseydi, çok fazla fotoğraf paylaşırdım" diyerek eski takım arkadaşına destek verdi.

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