Alman efsane, Portekizli yıldızın kalitesini övse de Münih felsefesinden asla taviz vermiyor.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmak için baskı yapıyor olabilir, ancak Oliver Kahn, Portekizli süperstarın Allianz Arena'daki felsefeye uymadığını söyledi.

Bundesliga'nın son şampiyonu, United'dan ayrılması beklenen Ronaldo için bir transfer hamlesiyle nitelendirildi.

Bayern, son zamanlarda Robert Lewandowski'den yararlandı ve onun, şu anda kendi başına yeni bir başlangıç ​​yapmasıyla yüzleşiyor.

Ancak Kahn, Bayern'i 37 yaşındaki Ronaldo için herhangi bir transfer yaklaşımından uzaklaştırmaya çalışıyor.

Alman efsane kaleci, Portekizli süperstarı beğeniyor, fakat onun Münih felsefesine uymadığının altını çiziyor.

Münih, Ronaldo için teklif verecek mi?

Kahn, Kicker'a şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'yu en iyilerden biri olarak değerlendirsem de o, bizim felsefemize uymaz."

Ronaldo, United'dan ayrılırsa nereye gidecek?

Portekizli yıldızın önünde çok az seçenek var ve Manchester'daki sözleşmesinin son yılında takımdan ayrılmak istiyor.

İtalya'daki Roma ve Napoli ile bağlantısı var, ancak onun can attığı kupaları kazanma şasına çok da sahip değiller.

Chelsea'nin, Premier Lig'den ilgi duyduğu söyleniyor, Ronaldo henüz United'ın sezon öncesi antrenmanlarına katılmadı.

Neymar'ın Parc des Princes'teki geleceği hakkında da sorular soruluyor ve Brezilyalı yıldızın Fransa'dan ayrılacağı konuşuluyor.

Böylece, Ronaldo'nun PSG'ye transfer olarak Lionel Messi ile aynı takımda forma giyebileceği de aktarılıyor.

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