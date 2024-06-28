Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren yıldız oyuncunun spor salonunda giydiği Burnley forması şaşkınlık yarattı.

Eski Liverpool forveti Roberto Firmino, başka bir İngiliz kulübünün formasıyla poz vererek sosyal medyada kafa karışıklığı yarattı. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, geçen yaz Liverpool'dan Al-Ahli'ye transfer olmuş ve Suudi Pro Ligi'nde dokuz gol atmıştı. Ancak, spor salonunda geçen sezon Premier Lig'de mücadele eden Burnley forması giyerken görülmesi dikkat çekti.

Dedikodular arttı

Firmino'nun sekiz yıllık Liverpool kariyerinde Burnley'e karşı beş gol atmış olması, bu görüntülerin dikkat çekmesine neden oldu. Taraftarlar, Firmino'nun Burnley forması giymesinin nedenini merak ederken, bazıları yakın arkadaşı ve Burnley oyuncusu Vitinho'nun bu formayı hediye etmiş olabileceğini öne sürdü. Vitinho, 2022'de Cercle Brugge'den Burnley'e transfer olmuş ve geçen sezon 36 maçta forma giymişti.

Kariyeri Suudi Arabistan'da sürüyor

Firmino, Liverpool'da geçirdiği başarılı yıllarda Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FA Cup gibi büyük zaferler yaşadı. Liverpool'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Brezilyalı, Al-Ahli'deki kariyerine de hızlı bir başlangıç yaptı. Suudi Pro Ligi'nde çıktığı ilk sezonunda dokuz gol atan Firmino, burada 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Burnley teknik direktör arıyor

Burnley, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşerek Championship'e geri döndü ve şu anda yeni bir teknik direktör arayışında. Vincent Kompany'nin Bayern Münih'e gitmesinin ardından, Craig Bellamy ve Scott Parker'ın isimleri teknik direktörlük için ön plana çıkıyor. Burnley'nin gelecek sezonki performansı merakla bekleniyor.

Bu olay, hem Firmino'nun hem de Burnley'nin gelecek planlarına dair soru işaretleri oluşturdu. Firmino'nun Burnley forması giymesi, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken, hayranlar ve futbolseverler bu durumun arkasındaki gerçeği merak etmeye devam ediyor.