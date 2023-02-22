İngiliz efsane stoper, kendisine gönderme yapan Hollandalı oyuncuya cevabını verdi.

Jamie Carragher, Liverpool'un Real Madrid'e yenilmesinin ardından Van Dijk'ın yerine oynayabileceğini söyleyerek Hollandalı stoperin, Liverpool takımına giremeyeceği şeklindeki şakasına yanıt verdi.

Van Dijk, geçtiğimiz Kasım ayında Liverpool'un efsane stoperi Carragher'ın mevcut kadroda oynayamayacağını söylemişti.

Ancak 45 yaşındaki eski stoper, Liverpool'un Real Madrid'e karşı evinde beş gol yemesinden üç ay sonra, kendisine söylenenlere karşı tepki gösterdi.

Ne söylendi?

Carragher, CBS Spor'a şunları söyledi: "Beni güldürüyor... O kadar rahatsız değilim, ama Virgil van Dijk, yaklaşık üç ay önce Liverpool'un mevcut stoper hattında oynayamayacağımı söyledi.

"Sanırım şu anda ben, 45 yaşımdayken bile Liverpool kadrosunda Van Dijk'ın yerine oynayabilirim.

"Oradaki bazı oyuncular, Joe Gomez gibi kötü bir gün geçirdi. Belki de yere düşen birini tekmelememeliyim, çünkü eminim bu gece kendini çok kötü hissedecektir."

Bu açıklama, Thierry Henry ve Micah Richards'ı sustururken Carragher'ın Liverpool savunmasına sert bir eleştirisiydi.

"Son iki maçta Liverpool adına kesinlikle saçmalıktı ve bu yüzden maçtan önce temkinliydim.

"Everton maçında, bir derbi mücadelesinde gördüğüm en kötü performanslardan birini sergilediler. Hiçbir şey yapmayan bir Everton takımına karşı bunu diyorum.

"Ben de Newcastle maçındaydım, 10 kişiyle Newcastle şans yarattı. Newcastle 11 kişiyle oynasaydı 2-2 yapardı eminim.

"Liverpool tüm sezon boyunca defansif olarak darmadağın oldu. Bu takım geçen sezon harika bir defansif hatta sahipti, ama orta sahada artık enerji kalmadığını biliyoruz.

"Ön üçlüdeki hücum oyuncuları baskı yapmıyor ve kesinlikle daha önce Firmino ve Mane ile olan uyuma sahip değiller.

"Şimdi bu gitti, tamamen dağıldılar. Bahane bulmak için söylemiyorum. Bir Liverpool taraftarı olarak bu menajere ve takıma kesinlikle bayılıyoruz ve takım için çok şey yaptılar.

"Son 4-5 yıldan sonra, olumsuz bir şey söylemek canınızı yakıyor."