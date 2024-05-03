Liverpool efsanesi Mohamed Salah’ın West Ham maçı sırasında Jürgen Klopp ile yaşadığı tartışmanın yankıları devam ediyor.

Bir dönem Türkiye’de Galatasaray teknik direktörlüğü de yapan ve 1978-1984 yılları arasında Liverpool’da top koşturarak İngiliz takımının efsaneleri arasına adını yazdıran ünlü futbol adamı Graeme Souness, Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah’ı eleştirdi. Salah’ın West Ham karşılaşmasında oyuna girerken takındığı tavrın kabul edilemez olduğunu savunan Souness sert ifadeler kullandı.

Souness ne söyledi?

West Ham karşılaşmasının son anlarında oyuna gireceği sırada taç çizgisinin kenarında Jürgen Klopp ile bir tartışma yaşayan Salah’ı eleştiren Souness, “Bence Salah Liverpool’dan ayrılacak. Liverpool için harika bir oyuncu oldu ve çok iyi performanslar sergiledi ama Suudi Pro Lig’e giderse dünyanın o bölgesindeki en büyük yıldızı olacak. Bana öyle geliyor ki Salah’ın kendisiyle ilgili farklı düşünceleri var. O benim gördüğüm en bencil oyuncu” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool için sahaya çıktığı 41 karşılaşmaya 25 gol ve 12 asist sığdıran 31 yaşındaki oyuncu West Ham karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada öfkesini gizlememişti. Saha kenarında yaşananlara değinen efsane oyuncu, “Eğer bugün yaşananlar hakkında konuşsaydım ortalık yanardı” ifadelerini kullanmış ve Klopp’a olan tepkisini dile getirmişti.