Liverpool dev bir bonservis bedeli ödeyip Barcola’yı tanıttı

Bradley Barcola artık resmen Liverpool oyuncusu. İngiliz devi, Paris Saint-Germain'den gelen hücum oyuncusunun sağlık kontrolünden başarıyla geçtiğini ve ardından çok yıllı bir sözleşmeye imza attığını pazartesi günü duyurdu.

Barcola, yeni kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Liverpool'da oynayacak olmak büyük bir onur. Çok mutluyum. Uzun sürdü ama artık Liverpool'da oynayabildiğim için inanılmaz mutluyum. Tek istediğim sahada olmak ve oynamak" ifadelerini kullandı.

Hırslı hücum oyuncusu, "Büyük şeyler başarmayı umuyorum. Her şeyden önce Premier League'i kazanmak, bu hayatımdaki en büyük hayallerden biri. Bunu başarmak ve uzun süre bu takımın bir parçası olmak istiyorum. Bu yüzden de uzun süreli bir sözleşme imzaladım. Umarım bunu başarabiliriz" diye ekledi.

PSG de internet sitesinde Barcola'ya yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı. "Paris Saint-Germain, Bradley'ye kulüpte geçirdiği üç sezon için içtenlikle teşekkür eder. Yirmi yaşında Paris'e geldi, muazzam bir gelişim gösterdi, on üç kupa kazandı ve Paris Saint-Germain tarihinin en güzel bölümlerinden birinin yazılmasına katkıda bulundu."

"Yeteneği ve taraftarlarda uyandırdığı duygular sayesinde Bradley, Parislilerin kalplerinde yaşamaya devam edecek. Kulüp, kariyerinin geri kalanında kendisine en iyisini diliyor ve yeni renkleriyle çok başarılar temenni ediyor" denildi.

İngiliz medyasına göre Liverpool 123 milyon avro ödeyecek, bu rakam bonuslarla birlikte 144 milyona kadar çıkabilecek. Bu, tam anlamıyla bir rekor bedel değil çünkü Alexander Isak için 145 milyon avro ödenmişti.

Liverpool daha önce Ibrahim Mbaye ile bir paket anlaşma üzerinde de düşünmüştü ancak Senegalli sağ kanat cuma akşamı 55 milyon avro karşılığında Aston Villa'ya satıldı.

Barcola, Fransız devi adına toplam 152 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Kulüple iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.