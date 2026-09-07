Defans oyuncusu Daniel Carvajal, Real Madrid’ten ayrılmasının ardından resmen kulüpsüz durumda, bu nedenle transfer dönemi dışında da istediği anda yeni bir kulüple sözleşme imzalayabilir. Son dönemde adı Liverpool ile anılıyordu.

Eski İngiltere milli futbolcusu Joleon Lescott, TNT Sports yayınında, "Sanırım Liverpool, Carvajal ve bir sağ bekten söz ediliyor. O yüzden evet, Liverpool derdim" diyerek söylentileri daha da alevlendirdi. Transfer uzmanı David Ornstein da ona itiraz etmedi.

Reds’in sağ bek pozisyonundaki mevcut durumdan tamamen memnun olmadığı bir sır değil. Conor Bradley diz ameliyatının ardından daha uzun süre sahalardan uzak kalacak, çok yönlü Joe Gomez de sakat.

Şu anda teknik direktör Andoni Iraola’nın elindeki tek seçenek Jeremie Frimpong. Ancak eski Leverkusenli oyuncu şu ana kadar ikna edici bir performans ortaya koyamadı; bu nedenle Ipswich Town deplasmanında 2-0 kazanılan maçta Barcelona’dan kiralanan Ronald Araujo da o pozisyonda denendi.

Öte yandan Carvajal’ın Madrid’deki sözleşmesi, 450 resmi maçın ardından uzatılmadı. Tecrübeli oyuncu, Ekim 2024’te yaşadığı çapraz bağ yırtığı ve 2025 yazındaki dönüşünün ardından geride kalan sezonda Eflatun-Beyazlılar’da yalnızca yan rolde kalmıştı.