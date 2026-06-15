Liverpool'dan bir ipucu mu? Suudi Arabistan maçı öncesinde Nunez'in kaderinde ani bir dönüş

Uruguaylı forvet Darwin Núñez'in geleceği, son birkaç saat içinde yoğun spekülasyonlara yol açtı. Núñez, milli takımıyla Suudi Arabistan'a karşı oynayacağı ilk Dünya Kupası maçına hazırlanıyor.

Suudi Arabistan ile Uruguay arasındaki maç, yarın Salı günü saat 01.00'de (Mekke saatiyle) İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta oynanacak.

Liverpool, dört yıl önce 14 Haziran'da Benfica'dan Nunez'in sözleşmesini 64 milyon avroya satın almıştı. Reds, bu tarihte Nunez'in geleceği hakkındaki spekülasyonları güçlendirdi ve resmi X sayfasında bu transferi hatırlatan bir paylaşım yaptı, bu da kulüp taraftarları arasında büyük tartışma yarattı.

Liverpool'un sayfası dün şöyle yazdı: "Böyle bir günde, 4 yıl önce Darwin Núñez Liverpool'a katıldı."

Bununla birlikte, Núñez Anfield'da sadece birkaç anlık parıltıyla hayranlık uyandırabildi ve ayrılmadan önce taraftarlarla ilişkisi kötüleşti.

26 yaşındaki oyuncu, Ağustos 2025'te yaklaşık 46 milyon sterlin karşılığında Suudi Al-Hilal'a katılmadan önce Liverpool formasıyla 143 maçta 40 gol attı ve Al-Hilal formasıyla 24 maçta 9 gol kaydetti.

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Karim Benzema'nın Al-Hilal'a katılmasıyla Nunez, Al-Hilal'ın ihtiyaç fazlası haline geldi. Geçen ay kulüple karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Nunez, serbest oyuncu statüsüne geçti ve bu durum, Avrupa'daki birçok kulübün onu kadrosuna katmak için ilgisini çekti.

Team Talk sitesi, Nunez'in eski kulübü Benfica'nın hedefinde olduğunu, yeni teknik direktör Marco Silva'nın ilgisini çektiğini, ayrıca Premier Lig'den Tottenham, Chelsea, Newcastle ve Aston Villa'nın da ilgilendiğini ve Atlético Madrid'in de hayranları listesine en son katılan kulüp olduğunu belirtti.

Bu yeni gelişmeyle birlikte, Uruguaylı gazeteci Martin Tarchero, meslektaşı Juan Pablo Romero'dan aldığı bilgiye göre, Nunez'in Liverpool'a dönüşünün kesinleştiğini ve milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından duyurulacağını bildirdi.

Tarchero, X üzerinden şöyle yazdı: "Dikkat! Darwin Núñez Liverpool'a geri dönüyor. (Dünya Kupası'nda) Uruguay milli takımıyla konsantre olmak isteyen oyuncunun talebi üzerine, bu günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapılmayacak."

Hugo Ekitike'nin ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle, yeni teknik direktörü Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool'un önümüzdeki sezon daha fazla hücum seçeneğine ihtiyacı var.

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