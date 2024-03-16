Liverpool, Bayern Münih'in yıldızı için 116 milyon euro'yu gözden çıkardı

Liverpool, Bayern Münih'in on numarası Jamal Musiala için Alman devine yapacağı teklifi belirledi.

Liverpool, Jamal Musiala'yı istiyor

Manchester City'nin de devrede olduğu söyleniyor

Kırmızılar, 21 yaşındaki oyuncu için teklifi hazırladı

NE OLDU? Football Insider'ın haberine göre, Liverpool, Jamal Musiala'yı 116 milyon euro karşılığında transfer etmek istiyor. Bu sezon Bayern Münih formasıyla 30 karşılaşmada yer alan 21 yaşındaki on numara, 10 gol, 6 asiste imza attı.

BÜYÜK RESİM: Daily Star'ın haberine göre, Jamal Musiala için Manchester City de devrede. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan oyuncu için Manchester City ile Liverpool yarışacak.

DAHA FAZLASI: Söylenenlere göre, Jamal Musiala, Bayern Münih'in yeni teklifi yıllık 10 milyon euro'yu beğenmedi.

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SIRADA NE VAR? Premier Lig'de 64 puanı bulunan Arsenal zirvede yer alırken aynı puandaki Liverpool averaj farkıyla ikinci sırada. 28 haftada 63 puan toplayan Manchester City ise üçüncü basamakta yer alıyor. Liverpool bir sonraki maçını 17 Mart'ta FA Cup çeyrek finalinde Manchester United ile oynayacak. Manchester City ise 16 Mart'ta FA Cup'ta Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.