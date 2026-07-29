Liverpool, 2025-2026 sezonunun sonunda Muhammed Salah'ın ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek amacıyla ciddi bir adım atarak, Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı Paris Saint-Germain'den transfer etmek için ilk resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre Fransız milli oyuncu, Anfield yönetiminin bir numaralı ve tek hedefi olarak öne çıktı; özellikle oyuncunun Premier Lig'de yeni bir deneyim yaşama ve Liverpool forması giyme konusunda güçlü ve kesin bir istek göstermesinin ardından.

Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain, oyuncusunun piyasa değerini yaklaşık 145 milyon sterlin olarak belirlemesine rağmen, Liverpool bu astronomik rakama boyun eğmeyi reddediyor.

Gazete, müzakerelere yakın kaynaklara dayanarak, Liverpool'un ilgisini 100 milyon sterlini aşmayan bir teklifle resmileştirmeyi planladığını aktardı. Kulüp bu noktada güçlü bir baskı kozuna dayanıyor: oyuncunun, sadece iki yılı kalan sözleşmesini uzatma fikrini tamamen reddetmesi ve Merseyside'a taşınma konusundaki ısrarı.

Liverpool'un bu büyük bahsi, değerini rakamlarla kanıtlamış bir oyuncu üzerine geliyor. Barcola geçen sezon 49 maça çıktı, bu maçlarda 13 gol atıp 7 asist yaptı ve Khvicha Kvaratskhelia ile Désiré Doué ile sol kanat mevkisi için yaşadığı kıyasıya rekabete rağmen takımın Fransa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazanmasında belirleyici bir unsur oldu.

Lyon akademisinin yetiştirdiği ve Ağustos 2023'te Paris'e katılan Barcola'nın, Parisli kulübün formasıyla 152 maça çıktığını, bu maçlarda 39 gol atıp 37 gol pası verdiğini hatırlatmak gerekiyor. Bu da onu, asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen, sağ kanatta Muhammed Salah'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için ideal halef yapıyor.