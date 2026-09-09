Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne Atlético Madrid karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı. Teknik direktör Andoni Iraola'nın ekibi, Anfield'da Marcos Llorente'nin golüyle erken geri düşse de Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'ın golleriyle maçı tamamen çevirdi.

Liverpool'da maça ilk 11'de başlayan tek Hollandalı Virgil van Dijk olurken, Jeremie Frimpong ile Ryan Gravenberch sonradan oyuna girdi. Cody Gakpo ise hafif bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

Liverpool maça etkili başladı ve ilk dakika dolmadan Szoboszlai'nin pasında Isak ile bir fırsat yakaladı, ancak bu oyuncu topu yandan auta gönderdi. Atlético da Julián Álvarez ile kısa sürede etkisini gösterdi. Szoboszlai, kısa bir süre sonra ceza sahasında yerde kaldı ancak hakem Davide Massa haklı olarak penaltı kararı vermedi.

14. dakikada Bradley Barcola'yı Jan Oblak durdurdu, ancak üç dakika sonra açılış golü diğer kalede geldi. Llorente, Liverpool savunmasındaki boşluktan faydalandı, Milos Kerkez'den sıyrıldı ve topu soğukkanlı bir şekilde Alisson'un yanından ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.

Atlético daha sonra geçiş hücumlarında tehlikeli olmaya devam etti ve Álvarez'in uzak mesafeden çektiği şutta Alisson güçlükle gole izin vermedi. Liverpool ise giderek oyunun kontrolünü daha net şekilde eline aldı ve Wirtz ile beraberlik golüne yaklaştı, ancak Oblak bu oyuncunun vuruşunda harika bir kurtarış yaptı.

Devre arasına beş dakika kala hak edilen 1-1 yine de geldi. Oblak önce Barcola'nın denemesini çıkardı, ardından Liverpool atağı sürdürdü ve Araujo'nun şık topuk pasının ardından Szoboszlai koşu yolunda topla buluşup net bir vuruşla fileleri havalandırdı.

İkinci yarıda Liverpool aynı çizgiyi hemen sürdürdü. Barcola, yeniden başladıktan kısa süre sonra topu yandan auta gönderdi ancak 50. dakikada Mac Allister ceza sahası yayının üzerinden kalabalık arasından yaptığı vuruşla Oblak'ı çaresiz bıraktı ve skor 2-1'e geldi.

Iraola, bir saat dolarken Barcola'nın yerine Frimpong'u oyuna aldı ve on dakika sonra golü atan Mac Allister'ın yerine Gravenberch de sahaya girdi. Atlético son bölümde baskıyı artırsa da Álvarez, Alisson'u geçemedi.

Buna karşın son anlarda da üstün olan taraf Liverpool'du. Frimpong, maçın son bölümünde dönen topta 3-1'i bulduğunu düşündü ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Böylece mücadele 2-1 sona erdi ve ev sahibi ekip Anfield'da üç puanı aldı.







