Liverpool, A Milli Takım'ın yıldızını için servet harcayacak

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, A Milli Takım'ın yıldızına kancayı taktı. İngiliz devinin ödeyeceği bonservis ücreti de belli oldu.

Arne Slot yönetiminde Premier Lig'de zirveye oynayan Liverpool için Orkun Kökçü iddiası geldi.

İngiltere merkezli Mirror'da yer alan habere göre; İngiliz devinin uzun süredir takipte olduğu Orkun Kökçü'yü transfer etmek için harekete geçtiğini belirtti.

Benfica formasıyla etkili bir performans sergileyen Orkun Kökçü, Arne Slot ile Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.

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Türk futbol tarihine geçebilir

Orkun Kökçü'nün 150 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedelinin olduğu ancak Liverpool'un daha düşük bir miktara transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Öte yandan Benfica'nın milli futbolcu için kapıyı 80 milyon Euro'dan açacağı da ifade edildi.

Orkun Kökçü, Liverpool'a 80 milyon Euro'luk bedelle gitmesi halinde Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

Benfica formasıyla bu sezon 15 resmi maçta 4 gol ve 3 asist yapan Orkun Kökçü'nün 2028 yılına kadar Portekiz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.